Юристка пояснила, хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації

Родина проводить час разом. Фото: freepik.com

Юристка Марія Левченко зазначила, що багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації. За її словами, військовозобов'язані чоловіки, що мають третю дитину, яка народилася після жовтня минулого року, не є ухилянтами.

Про це Левченко розповіла в Telegram.

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Які чоловіки мають право на відстрочку

Левченко пояснила, що згідно з законом, чоловіки з трьома або більше неповнолітніми дітьми мають право на відстрочку. Юристка наголосила, що сумнівну інформацію легко перевірити, прочитавши відповідний закон, який регулює надання відстрочки в ТЦК та СП.

"Ми отримали багато запитів із цим питання протягом останнього тижня. Підстави про відстрочку від мобілізації у нас регулюються законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому кожен може відкрити закон на сайті Верховної Ради й перевірити статтю 23. Саме у ній вказані підстави для відстрочки від мобілізації, зокрема і для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей", — зазначила юристка.

У законі немає положення, яке стверджує, що діти, які народилися після вказаної дати, можуть розглядатися як підстава для ухилення від військової служби. Тому не потрібно панікувати і слід перевіряти всі повідомлення з експертами.

"Жодних законопроєктів, або підтвердженої інформації про те, що чоловіки, в яких третя дитина народилася після жовтня 2022 року, вважатимуться ухилянтами — немає. Це просто чутки, які поширюють у каналах Telegram", — наголосила Левченко.

Нагадаємо, що в Україні триває воєнний стан, через що військовозобов'язані чоловіки не можуть виїжджати за кордон. Проте є ті категорії осіб, які ж все-таки матимуть таку можливість у вересні.