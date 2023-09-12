Юристка пояснила, хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації
Юристка Марія Левченко зазначила, що багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації. За її словами, військовозобов'язані чоловіки, що мають третю дитину, яка народилася після жовтня минулого року, не є ухилянтами.
Про це Левченко розповіла в Telegram.
Які чоловіки мають право на відстрочку
Левченко пояснила, що згідно з законом, чоловіки з трьома або більше неповнолітніми дітьми мають право на відстрочку. Юристка наголосила, що сумнівну інформацію легко перевірити, прочитавши відповідний закон, який регулює надання відстрочки в ТЦК та СП.
"Ми отримали багато запитів із цим питання протягом останнього тижня. Підстави про відстрочку від мобілізації у нас регулюються законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому кожен може відкрити закон на сайті Верховної Ради й перевірити статтю 23. Саме у ній вказані підстави для відстрочки від мобілізації, зокрема і для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей", — зазначила юристка.
У законі немає положення, яке стверджує, що діти, які народилися після вказаної дати, можуть розглядатися як підстава для ухилення від військової служби. Тому не потрібно панікувати і слід перевіряти всі повідомлення з експертами.
"Жодних законопроєктів, або підтвердженої інформації про те, що чоловіки, в яких третя дитина народилася після жовтня 2022 року, вважатимуться ухилянтами — немає. Це просто чутки, які поширюють у каналах Telegram", — наголосила Левченко.
Нагадаємо, що в Україні триває воєнний стан, через що військовозобов'язані чоловіки не можуть виїжджати за кордон. Проте є ті категорії осіб, які ж все-таки матимуть таку можливість у вересні.