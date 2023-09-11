Названо п'ять категорій чоловіків, які мають право виїхати за кордон у вересні
В Україні триває воєнний стан, через що військовозобов'язані чоловіки не можуть виїжджати за кордон. Проте є ті категорії осіб, які ж все таки матимуть таку можливість у вересні.
Про це пише 24 канал.
Кому дозволено виїжджати за кордон
Для того, аби покинути територію України, військовозобов'язаним чоловікам необхідно бути в переліку тих, кому дозволений виїзд або ж мати для цього серйозні причини.
Є закон №57, який врегульовує виїзд за кордон під час воєнного стану. В ньому перелічуються підстави, за яких чоловіки можуть покидати Україну. Вони можуть це зробити:
- за станом здоров'я;
- за сімейними обставинами;
- за професією;
- для допомоги ЗСУ;
- держслужбовцям.
Проблеми зі здоров'ям та догляд за особами з інвалідністю
В цьому списку є військовозобов'язані, які мають проблеми зі здоров'ям та ті, хто повинен опікуватися за своїми рідними, якщо вони мають інвалідність, серед них:
- особи з інвалідністю, які мають довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги тощо;
- особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та мають бути у супроводі з такими дружиною (чоловіком) для виїзду за межі України;
- особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;
- особи, які постійно доглядають за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
- батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
- особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення;
- опікуни осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатними та які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
- особи, які мають інвалідність або інші особи, яким необхідний постійний догляд, які проживають (перебувають) у закладах/установах — у супроводі працівників закладу догляду.
Державні службовці
Також є деяка категорія військовозобов'язаних, які мають право виїжджати за кордон через робочі справи.
Такі чоловіки можуть поїхати у відрядження, якщо мають документи, які це підтверджують:
- члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;
- керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;
- Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;
- Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;
- державні секретарі міністерств;
- Керівник Офісу Президента України та його заступники; керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;
- Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;
- Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
- Голова та члени Рахункової палати;
- Голова та члени Центральної виборчої комісії;
- голови та члени інших державних колегіальних органів;
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;
- народні депутати України;
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;
- Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;
- Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;
- голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;
- судді Конституційного Суду України;
- судді;
- прокурори;
- керівники інших державних органів та їх заступники;
- депутати місцевих рад;
- керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які є заброньованими на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;
- керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.
Допомога ЗСУ
Крім того, до інших країн можуть поїхати чоловіки, які допомагають ЗСУ. В цей перелік входять і ті, хто перевозить важливі для військовослужбовців вантажі, серед них можуть бути:
- водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі або гуманітарну допомогу;
- культурні діячі, які благодійно збирають кошти та представляють країну на міжнародній арені;
- спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.
Дозвіл за професією
Своєю чергою можуть виїхати і представники певних професій, а саме:
- військові, які перебувають у відпустці та мають документи про дозвіл з військової частини;
- працівники закладу догляду, які знаходяться на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;
- члени екіпажів кораблів, якщо вони добираються до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;
- працівники залізниці;
- авіаційний персонал — у відрядження чи на навчання;
- водії транспорту суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення добровольці масово приходили до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати). Але за останні півтора року війни ситуація відчутно змінилася.