Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Названо п'ять категорій чоловіків, які мають право виїхати за кордон у вересні arrow

Названо п'ять категорій чоловіків, які мають право виїхати за кордон у вересні

11 вересня 2023 21:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Названо п'ять категорій чоловіків, які мають право виїхати за кордон у вересні
Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні триває воєнний стан, через що військовозобов'язані чоловіки не можуть виїжджати за кордон. Проте є ті категорії осіб, які ж все таки матимуть таку можливість у вересні. 

Про це пише 24 канал.

Читайте також:

Кому дозволено виїжджати за кордон

Для того, аби покинути територію України, військовозобов'язаним чоловікам необхідно бути в переліку тих, кому дозволений виїзд або ж мати для цього серйозні причини.

Є закон №57, який врегульовує виїзд за кордон під час воєнного стану. В ньому перелічуються підстави, за яких чоловіки можуть покидати Україну. Вони можуть це зробити:

  • за станом здоров'я;
  • за сімейними обставинами;
  • за професією;
  • для допомоги ЗСУ;
  • держслужбовцям.

Проблеми зі здоров'ям та догляд за особами з інвалідністю

В цьому списку є військовозобов'язані, які мають проблеми зі здоров'ям та ті, хто повинен опікуватися за своїми рідними, якщо вони мають інвалідність, серед них:

  • особи з інвалідністю, які мають довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги тощо;
  • особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та мають бути у супроводі з такими дружиною (чоловіком) для виїзду за межі України;
  • особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;
  • особи, які постійно доглядають за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
  • батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
  • особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення;
  • опікуни осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатними та які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
  • особи, які мають інвалідність або інші особи, яким необхідний постійний догляд, які проживають (перебувають) у закладах/установах — у супроводі працівників закладу догляду.

Державні службовці

Також є деяка категорія військовозобов'язаних, які мають право виїжджати за кордон через робочі справи.

Такі чоловіки можуть поїхати у відрядження, якщо мають документи, які це підтверджують:

  • члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;
  • керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;
  • Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;
  • Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;
  • державні секретарі міністерств;
  • Керівник Офісу Президента України та його заступники; керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;
  • Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;
  • Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
  • Голова та члени Рахункової палати;
  • Голова та члени Центральної виборчої комісії;
  • голови та члени інших державних колегіальних органів;
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;
  • народні депутати України;
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;
  • Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;
  • Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;
  • голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;
  • судді Конституційного Суду України;
  • судді;
  • прокурори;
  • керівники інших державних органів та їх заступники;
  • депутати місцевих рад;
  • керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які є заброньованими на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;
  • керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Допомога ЗСУ

Крім того, до інших країн можуть поїхати чоловіки, які допомагають ЗСУ. В цей перелік входять і ті, хто перевозить важливі для військовослужбовців вантажі, серед них можуть бути:

  • водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі або гуманітарну допомогу;
  • культурні діячі, які благодійно збирають кошти та представляють країну на міжнародній арені;
  • спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Дозвіл за професією

Своєю чергою можуть виїхати і представники певних професій, а саме:

  • військові, які перебувають у відпустці та мають документи про дозвіл з військової частини;
  • працівники закладу догляду, які знаходяться на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;
  • члени екіпажів кораблів, якщо вони добираються до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;
  • працівники залізниці;
  • авіаційний персонал — у відрядження чи на навчання;
  • водії транспорту суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення добровольці масово приходили до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати). Але за останні півтора року війни ситуація відчутно змінилася.


  •  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Ляшко пояснив, чи є в Україні загроза "хвороби легіонерів"

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз