Названы пять категорий мужчин, имеющих право уехать за границу в сентябре

Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

В Украине продолжается военное положение, из-за чего военнообязанные мужчины не могут уезжать за границу. Однако есть те категории лиц, которые все же будут иметь такую возможность в сентябре.

Об этом пишет 24 канал.

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Кому разрешено уезжать за границу

Для того чтобы покинуть территорию Украины, военнообязанным мужчинам необходимо быть в перечне тех, кому разрешен выезд или иметь для этого серьезные причины.

Есть закон №57, регулирующий выезд за границу во время военного положения. В нем перечисляются основания, по которым мужчины могут покидать Украину. Они могут это сделать:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

для помощи ВСУ;

госслужащим.

Проблемы со здоровьем и уход за лицами с инвалидностью

В этом списке есть военнообязанные, имеющие проблемы со здоровьем и те, кто должен заботиться о своих родных, если они имеют инвалидность, среди них:

лица с инвалидностью, имеющие справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью и должны быть в сопровождении с такими женой (супругом) для выезда за пределы Украины;

лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лица, постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины;

родители, опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

опекуны лиц с инвалидностью, признанные судом недееспособными и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица, имеющие инвалидность или другие лица, которым необходим постоянный уход, проживающие (находящиеся) в заведениях/учреждениях — в сопровождении работников заведения по уходу.

Государственные служащие

Также существует некоторая категория военнообязанных, имеющих право выезжать за границу через рабочие дела.

Такие мужчины могут поехать в командировку, если у них есть документы, которые это подтверждают:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Помощь ВСУ

Кроме того, в другие страны могут поехать мужчины, которые помогают ВСУ. В этот перечень входят и те, кто перевозит важные для военнослужащих грузы, среди них могут быть:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

культурные деятели, благотворительно собирающие средства и представляющие страну на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Разрешение по профессии

В свою очередь могут выехать и представители определенных профессий, а именно:

военные, находящиеся в отпуске и имеющие документы о разрешении по воинской части;

работники заведения по уходу, которые находятся на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они добираются для работы на морских суднах, суднах внутреннего плавания;

работники железной дороги;

авиационный персонал — в командировку или обучение;

водители транспорта хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения добровольцы массово приходили в территориальные центры комплектования и социальную поддержку (бывшие военкоматы). Но за последние полтора года войны ситуация ощутимо изменилась.



