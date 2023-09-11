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Названы пять категорий мужчин, имеющих право уехать за границу в сентябре

11 сентября 2023 21:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Названы пять категорий мужчин, имеющих право уехать за границу в сентябре
Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине продолжается военное положение, из-за чего военнообязанные мужчины не могут уезжать за границу. Однако есть те категории лиц, которые все же будут иметь такую возможность в сентябре.

Об этом пишет 24 канал.

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Кому разрешено уезжать за границу

Для того чтобы покинуть территорию Украины, военнообязанным мужчинам необходимо быть в перечне тех, кому разрешен выезд или иметь для этого серьезные причины.

Есть закон №57, регулирующий выезд за границу во время военного положения. В нем перечисляются основания, по которым мужчины могут покидать Украину. Они могут это сделать:

  • по состоянию здоровья;
  • по семейным обстоятельствам;
  • по профессии;
  • для помощи ВСУ;
  • госслужащим.

Проблемы со здоровьем и уход за лицами с инвалидностью

В этом списке есть военнообязанные, имеющие проблемы со здоровьем и те, кто должен заботиться о своих родных, если они имеют инвалидность, среди них:

  • лица с инвалидностью, имеющие справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;
  • лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью и должны быть в сопровождении с такими женой (супругом) для выезда за пределы Украины;
  • лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;
  • лица, постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины;
  • родители, опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  • бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;
  • лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;
  • опекуны лиц с инвалидностью, признанные судом недееспособными и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;
  • лица, имеющие инвалидность или другие лица, которым необходим постоянный уход, проживающие (находящиеся) в заведениях/учреждениях — в сопровождении работников заведения по уходу.

Государственные служащие

Также существует некоторая категория военнообязанных, имеющих право выезжать за границу через рабочие дела.

Такие мужчины могут поехать в командировку, если у них есть документы, которые это подтверждают:

  • члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
  • Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
  • Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;
  • государственные секретари министерств;
  • Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
  • Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
  • Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
  • Председатель и члены Счетной палаты;
  • Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;
  • председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
  • народные депутаты Украины;
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
  • Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;
  • Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
  • председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
  • судьи Конституционного суда Украины;
  • судьи;
  • прокуроры;
  • руководители других государственных органов и их заместители;
  • депутаты местных советов;
  • руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
  • руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Помощь ВСУ

Кроме того, в другие страны могут поехать мужчины, которые помогают ВСУ. В этот перечень входят и те, кто перевозит важные для военнослужащих грузы, среди них могут быть:

  • водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
  • культурные деятели, благотворительно собирающие средства и представляющие страну на международной арене;
  • спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Разрешение по профессии

В свою очередь могут выехать и представители определенных профессий, а именно:

  • военные, находящиеся в отпуске и имеющие документы о разрешении по воинской части;
  • работники заведения по уходу, которые находятся на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
  • члены экипажей кораблей, если они добираются для работы на морских суднах, суднах внутреннего плавания;
  • работники железной дороги;
  • авиационный персонал — в командировку или обучение;
  • водители транспорта хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения добровольцы массово приходили в территориальные центры комплектования и социальную поддержку (бывшие военкоматы). Но за последние полтора года войны ситуация ощутимо изменилась.


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