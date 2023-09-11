Мобілізація жінок: у ЗСУ відповіли, чи є обмеження на виїзд за кордон

Військовозобов'язані стоять в строю. Фото: google.com

Очільник пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що наразі за законом українки можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Також він розповів і про наявність процедури, відповідно до якої прикордонники б перевіряли, чи є жінка військовозобов’язаною.

Про це повідомляє Суспільне.

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Фітьо зазначив, що поки що немає технічної можливості перевіряти дипломи українок, які виїжджають за кордон.

"Ніхто не буде перевіряти диплом усіх жінок на кордоні. Немає такої бази. Якщо керуватися законодавством, навіть маючи необхідний перелік документів, наприклад, їдучи за кордон відпочивати, військовозобов’язаний чоловік не виїжджає за кордон. Але чоловік, який проходить службу в ЗСУ, маючи відпускний квиток, може виїхати за кордон", — зазначив очільник пресслужби.

За його словами, законодавство не передбачає правил виїзду за кордон військовозобов’язаних українок.

"На цей час немає процедури перевірки на державному кордоні ДПСУ, військовозобов’язана жінка-медик чи ні. Наприклад, їде автобус 40 жінок на відпочинок за кордон. Яким документом передбачено, що ДПСУ має перевірити дипломи? Є обмеження щодо чоловіків, а жінок — не прописано", — додав Фітьо.

Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ. В умовах воєнного стану чоловікам було заборонено виїзд за кордон. Водночас з 1 жовтня 2023 року на жінок теж чекають деякі зміни.