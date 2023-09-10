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Виїзд жінок за кордон: що зміниться з 1 жовтня 2023 року

10 вересня 2023 07:53
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Козюк Тетяна
редактор
Виїзд жінок за кордон: що зміниться з 1 жовтня 2023 року
Жінки в українській армії. Фото: Вечірній Київ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні триває загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ. В умовах воєнного стану чоловікам було заборонено виїзд за кордон. У той же час, з 1 жовтня 2023 року на жінок теж чекають деякі зміни. 

Про них розповіла юрист Аліна Охтенець. 

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Військовозобов'язані жінки

Як пояснює юрист Аліна Охтенець, 30 грудня 2022 року Кабмін ухвалив новий порядок військовозобов’язаних призовників та резервістів. Зокрема, було передбачено військовий облік жінок. 

Згідно з новими правилами, жінки-медики, лікарі, медсестри та фармацевти стануть військовозобов'язаними. Тобто, всі вони повинні стати на військовий облік. У той же час, жінки, які мають іншу спеціальність, можуть це робити за власним бажанням. 

Виїзд жінок за кордон з 1 жовтня 2023 року

Відтак, на військовозобов'язаних жінок чекають ті ж самі зобов'язання, що й на чоловіків. Вони, зокрема, мають:

  • стати на військовий облік;
  • проходити підготовку до служби;
  • повідомляти військкоматам про зміну місця реєстрації, проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо.

За словами юриста, жінки, які стали на військовий облік, ймовірно, не зможуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Виняток — отримання спеціального дозволу. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи будуть жінок-медиків повертати з-за кордону. 

Додамо, в Україні певна категорія жінок з 1 жовтня має стати на військовий облік. Однак для них також діятиме право на відстрочку, як і для чоловіків. Кого з жінок можуть мобілізувати після того, як вони стануть на облік, Новини.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько.

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