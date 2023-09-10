На Буковині засудили працівника міськради, який ухилявся від мобілізації

Чоловік в наручниках. Ілюстративне фото: google.com

В Чернівецькій області працівника Хотинської міської ради визнали винним в тому, що він ухилявся від мобілізації на службу до армії. Чоловік проведе у в'язниці три роки.

Про це пише Главком, посилаючись на вирок Хотинського районного суду від 5 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

Як відомо, 11 квітня військові підійшли до чоловіка та попросили прийти до військкомату, де він пройшов військово-лікарську комісію. Після цього йому було вручено повістку для відправлення до армії. Проте він після цього не з'явився до військкомату.

"У суді чоловік вини не визнав. Зазначив, що працює в міськраді підсобним робітником. Після того, як йому вручили повістку для відправки до військової частини, обвинувачений проконсультувався в юриста міськради. Останній порадив йому нікуди не йти, мовляв, це незаконно. Більше того, сам військовозобов’язаний назвав проведення військово-лікарської комісії неправильним і додав, що не має за кого йти воювати. При цьому обвинувачений зауважив, що на початку нульових років проходив строкову службу в МВС", — зазначили у матеріалі.

Чи був придатний чоловік

Незважаючи на те, що обвинувачений не визнав своєї вини, в суді притримувалися іншої позиції. Допит пройшли співробітники військкомату та заступник голови ВЛК. Вони підтвердили, що чоловік пройшов комісію, на якій його визнали придатним до військової служби під час воєнного стану.

За словами лікаря, якого допитували, в обвинуваченого під час комісії помітили, що в нього немає 10 зубів. Але свідок зауважив, що спираючись на внесені зміни до наказу Міноборони №402 від 14 серпня 2008 року, такі люди можуть бути придатними до військової служби.

"Феміда відмовилася застосовувати умовний термін покарання до обвинуваченого. Її аргументи полягали у тому, що чоловік вчинив умисний нетяжкий злочин. Своїм вчинком він "створює в очах громадян та суспільства в цілому, негативне враження безладдя, безкарності під час воєнного стану та мобілізації, пов’язаних зі збройною агресією РФ"", — йдеться у повідомленні.

Чому прийняли таке рішення

Суд вважає, що небезпека цього злочину полягає в тому, що такий випадок може призвести до:

підриву військової дисципліни,

розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави.

У вироку зазначається, що такі дії є неприпустимими під час воєнного стану.

"Отже, призначення трьох років тюрми, вважає суд, повинно запобігти вчинення нових кримінальних правопорушень як самим обвинуваченим, так й іншими особами, "усуне хибне припущення про те, що можна ухилитися від захисту Вітчизни і реального покарання за це не настане"", — підсумували у матеріалі.

Нагадаємо, у Миколаєві на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, який допомагав ворогу. Чоловік передавав окупантам відомості про розташування та переміщення ЗС України на території регіону.