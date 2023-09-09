Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Обмежено придатних до служби більше не буде: що придумав омбудсмен arrow

Обмежено придатних до служби більше не буде: що придумав омбудсмен

9 вересня 2023 23:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Обмежено придатних до служби більше не буде: що придумав омбудсмен
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що громадянин України повинен бути або придатним до військової служби, або непридатним. Тому пропонує прибрати таке поняття, як "обмежено придатний".

Про це Дмитро Лубінець заявив в етері Національного телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Перевірка ВЛК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до кінця вересня в Україні перевірять усі військово-лікарські комісії. Але вже зараз можна говорити, що існує багато зловживань. Особливо, коли йдеться про деякі рішення комісії щодо надання статусу "обмежено придатний". 

За його словами, він запропонував РНБО придбати формулювання "обмежено придатний".

"Громадянин України повинен або бути придатний до виконання військової служби, або непридатний. Якщо він в силу свого здоров’я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій і в нього є проблеми з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ. Все це треба врегулювати", — заявив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офісу омбудсмена відомо про місця у Білорусі, де тримають українських дітей. За його словами, нараховується десятки місць з викраденими маленькими українцями.

За його словами, наразі інформації щодо всиновлення білоруськими сім'ями дітей з України в Офісу уповноваженого з прав людини немає.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз