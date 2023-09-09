Обмежено придатних до служби більше не буде: що придумав омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що громадянин України повинен бути або придатним до військової служби, або непридатним. Тому пропонує прибрати таке поняття, як "обмежено придатний".

Про це Дмитро Лубінець заявив в етері Національного телемарафону "Єдині новини".

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до кінця вересня в Україні перевірять усі військово-лікарські комісії. Але вже зараз можна говорити, що існує багато зловживань. Особливо, коли йдеться про деякі рішення комісії щодо надання статусу "обмежено придатний".

За його словами, він запропонував РНБО придбати формулювання "обмежено придатний".

"Громадянин України повинен або бути придатний до виконання військової служби, або непридатний. Якщо він в силу свого здоров’я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій і в нього є проблеми з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ. Все це треба врегулювати", — заявив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офісу омбудсмена відомо про місця у Білорусі, де тримають українських дітей. За його словами, нараховується десятки місць з викраденими маленькими українцями.

За його словами, наразі інформації щодо всиновлення білоруськими сім'ями дітей з України в Офісу уповноваженого з прав людини немає.