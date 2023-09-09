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Ограниченно пригодных к службе больше не будет: что придумал омбудсмен

9 сентября 2023 23:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ограниченно пригодных к службе больше не будет: что придумал омбудсмен
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что гражданин Украины должен быть либо годным к военной службе, либо непригодным. Поэтому предлагает убрать такое понятие, как "ограниченно пригодный".

Об этом Дмитрий Лубинец заявил в эфире Национального телемарафона "Єдині новини".

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что до конца сентября в Украине будут проверены все военно-врачебные комиссии. Но уже сейчас можно говорить, что есть много злоупотреблений. Особенно когда речь идет о некоторых решениях комиссии по предоставлению статуса "ограниченно пригодный".

По его словам, он предложил СНБО убрать формулировку "ограниченно пригодный".

"Гражданин Украины должен либо быть пригоден к выполнению военной службы, либо непригоден. Если он в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск. Все это нужно урегулировать", — заявил Дмитрий Лубинец.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Офису омбудсмена известны места в Беларуси, где держат украинских детей. По его словам, насчитывается десятки мест с угнанными маленькими украинцами.

По его словам, в настоящее время информации об усыновлении белорусскими семьями детей из Украины в Офисе уполномоченного по правам человека нет.

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