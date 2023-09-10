На Буковине осудили работника горсовета, который уклонялся от мобилизации

Человек в наручниках. Иллюстративное фото: google.com

В Черновицкой области работника Хотинского городского совета признали виновным в том, что он уклонялся от мобилизации на службу в армию. Мужчина проведет в тюрьме три года.

Об этом пишет Главком, ссылаясь на приговор Хотинского районного суда от 5 сентября.

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Детали дела

Как известно, 11 апреля военные подошли к мужчине и попросили прийти в военкомат, где он прошел военно-врачебную комиссию. После этого ему была вручена повестка для отправки в армию. Однако он после этого не явился в военкомат.

"В суде мужчина вины не признал. Отметил, что работает в горсовете подсобным рабочим. После того, как ему вручили повестку для отправки в воинскую часть, обвиняемый проконсультировался у юриста горсовета. Последний посоветовал ему никуда не уходить, мол, это незаконно. Более того, сам военнообязанный назвал проведение военно-врачебной комиссии неправильным и добавил, что не за кого идти воевать. При этом обвиняемый отметил, что в начале нулевых лет проходил срочную службу в МВД", — отметили в материале.

Был ли годен мужчина

Несмотря на то, что обвиняемый не признал свою вину, в суде придерживались другой позиции. Допрос прошли сотрудники военкомата и заместитель председателя ВВК. Они подтвердили, что мужчина прошел комиссию, на которой он был признан годным к военной службе во время военного положения.

По словам допрашиваемого врача, у обвиняемого во время комиссии заметили, что у него нет 10 зубов. Но свидетель отметил, что, опираясь на внесенные изменения в приказе Минобороны №402 от 14 августа 2008 года, такие люди могут быть пригодны к военной службе.

"Фемида отказалась применять условный срок наказания к обвиняемому. Ее аргументы заключались в том, что мужчина совершил умышленное нетяжкое преступление. Своим поступком он "создает в глазах граждан и общества в целом, негативное впечатление беспорядка, безнаказанности во время военного положения и мобилизации, связанных с вооруженной агрессией РФ"", — говорится в сообщении.

Почему приняли такое решение

Суд считает, что опасность этого преступления состоит в том, что такой случай может привести к:

подрыву военной дисциплины,

разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства.

В приговоре отмечается, что такие действия недопустимы во время военного положения.

"Итак, назначение трех лет тюрьмы, считает суд, должно предотвратить совершение новых уголовных правонарушений как самим обвиняемым, так и другими лицами, "устранит ошибочное предположение о том, что можно уклониться от защиты Отечества и реального наказания за это не наступит"", — подытожили в материале.

Напомним, в Николаеве на скамью подсудимых отправили местного жителя, помогавшего врагу. Мужчина передавал оккупантам сведения о расположении и перемещении ВС Украины на территории региона.