Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow На Буковине осудили работника горсовета, который уклонялся от мобилизации arrow

На Буковине осудили работника горсовета, который уклонялся от мобилизации

10 сентября 2023 00:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Буковине осудили работника горсовета, который уклонялся от мобилизации
Человек в наручниках. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Черновицкой области работника Хотинского городского совета признали виновным в том, что он уклонялся от мобилизации на службу в армию. Мужчина проведет в тюрьме три года.

Об этом пишет Главком, ссылаясь на приговор Хотинского районного суда от 5 сентября.

Читайте также:

Детали дела

Как известно, 11 апреля военные подошли к мужчине и попросили прийти в военкомат, где он прошел военно-врачебную комиссию. После этого ему была вручена повестка для отправки в армию. Однако он после этого не явился в военкомат.

"В суде мужчина вины не признал. Отметил, что работает в горсовете подсобным рабочим. После того, как ему вручили повестку для отправки в воинскую часть, обвиняемый проконсультировался у юриста горсовета. Последний посоветовал ему никуда не уходить, мол, это незаконно. Более того, сам военнообязанный назвал проведение военно-врачебной комиссии неправильным и добавил, что не за кого идти воевать. При этом обвиняемый отметил, что в начале нулевых лет проходил срочную службу в МВД", — отметили в материале.

Был ли годен мужчина

Несмотря на то, что обвиняемый не признал свою вину, в суде придерживались другой позиции. Допрос прошли сотрудники военкомата и заместитель председателя ВВК. Они подтвердили, что мужчина прошел комиссию, на которой он был признан годным к военной службе во время военного положения.

По словам допрашиваемого врача, у обвиняемого во время комиссии заметили, что у него нет 10 зубов. Но свидетель отметил, что, опираясь на внесенные изменения в приказе Минобороны №402 от 14 августа 2008 года, такие люди могут быть пригодны к военной службе.

"Фемида отказалась применять условный срок наказания к обвиняемому. Ее аргументы заключались в том, что мужчина совершил умышленное нетяжкое преступление. Своим поступком он "создает в глазах граждан и общества в целом, негативное впечатление беспорядка, безнаказанности во время военного положения и мобилизации, связанных с вооруженной агрессией РФ"", — говорится в сообщении.

Почему приняли такое решение

Суд считает, что опасность этого преступления состоит в том, что такой случай может привести к:

  • подрыву военной дисциплины,
  • разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства.

В приговоре отмечается, что такие действия недопустимы во время военного положения.

"Итак, назначение трех лет тюрьмы, считает суд, должно предотвратить совершение новых уголовных правонарушений как самим обвиняемым, так и другими лицами, "устранит ошибочное предположение о том, что можно уклониться от защиты Отечества и реального наказания за это не наступит"", — подытожили в материале.

Напомним, в Николаеве на скамью подсудимых отправили местного жителя, помогавшего врагу. Мужчина передавал оккупантам сведения о расположении и перемещении ВС Украины на территории региона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз