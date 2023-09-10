Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Військовий облік жінок: чи повертатимуть медиків з-за кордону arrow

Військовий облік жінок: чи повертатимуть медиків з-за кордону

10 вересня 2023 07:38
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Військовий облік жінок: що робити медикам за кордоном
Жіноча форма ЗСУ. Фото: Facebook
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні з 1 жовтня жінки з освітою медика та фармацевта повинні стати на військовий облік. Їм обмежать  право на виїзд за кордон. 

Чи буде влада примусово повертати жінок-медиків з-за кордону в Україну, Новини.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько. 

Читайте також:

"Щодо тих, хто виїхав, — процедура повернення законодавством не передбачена, але якщо вони добровільно повернуться, пройдуть ВЛК і їх визнають придатними, тоді ці жінки стануть військовозобов'язаними, для яких виїзд за кордон обмежений, тому покинути країну вони вже дійсно не зможуть", — сказав юрист.

Нагадаємо, останнім часом ширять чутки, що виїзд за кордон жінкам також буде заборонений. Проте це правило діє не для всіх, а лише для тих, хто стоятиме на військовому обліку. 

Додамо, юрист заявив, що скасування відстрочки від призову для студентів, яким вже більше 30 років, можна назвати, фактично, дискримінацією в межах освіти. А також можна вважати утиском прав людей на здобуття освіти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз