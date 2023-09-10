Військовий облік жінок: що робити медикам за кордоном

Жіноча форма ЗСУ. Фото: Facebook

В Україні з 1 жовтня жінки з освітою медика та фармацевта повинні стати на військовий облік. Їм обмежать право на виїзд за кордон.

Чи буде влада примусово повертати жінок-медиків з-за кордону в Україну, Новини.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько.

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"Щодо тих, хто виїхав, — процедура повернення законодавством не передбачена, але якщо вони добровільно повернуться, пройдуть ВЛК і їх визнають придатними, тоді ці жінки стануть військовозобов'язаними, для яких виїзд за кордон обмежений, тому покинути країну вони вже дійсно не зможуть", — сказав юрист.

Нагадаємо, останнім часом ширять чутки, що виїзд за кордон жінкам також буде заборонений. Проте це правило діє не для всіх, а лише для тих, хто стоятиме на військовому обліку.

Додамо, юрист заявив, що скасування відстрочки від призову для студентів, яким вже більше 30 років, можна назвати, фактично, дискримінацією в межах освіти. А також можна вважати утиском прав людей на здобуття освіти.