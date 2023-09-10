Военный учет женщин: что делать медикам за границей

Женская форма ВСУ. Фото: Facebook

В Украине с 1 октября женщины с образованием медика и фармацевта должны стать на военный учет. Им ограничат право на выезд за границу.

Будет ли власть принудительно возвращать женщин-медиков из-за границы в Украину, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал юрист Игорь Ясько.

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"По выехавшим — процедура возвращения законодательством не предусмотрена, но если они добровольно вернутся, пройдут ВЛК и их признают годными, тогда эти женщины станут военнообязанными, для которых выезд за границу ограничен, поэтому покинуть страну они уже действительно не смогут", — сказал юрист.

Напомним, в последнее время ходят слухи, что выезд за границу женщинам также будет запрещен. Однако это правило действует не для всех, а только для тех, кто будет состоять на военном учете.

Добавим, юрист заявил, что отмену отсрочки от призыва для студентов, которым уже более 30 лет, можно назвать фактически дискриминацией в рамках образования. А также можно считать притеснением прав людей на получение образования.