Выезд женщин за границу: что изменится с 1 октября 2023 года

Женщины в украинской армии. Фото: Вечерний Киев

В Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением РФ. В условиях военного положения мужчинам был запрещен выезд за границу. В то же время, с 1 октября 2023 года женщин тоже ждут некоторые изменения.

О них рассказала юрист Алина Ахтенец.

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Военнообязанные женщины

Как объясняет юрист Алина Ахтенец, 30 декабря 2022 года Кабмин принял новый порядок военнообязанных призывников и резервистов. В частности, было предусмотрено военный учет женщин.

Согласно новым правилам, женщины-медики, врачи, медсестры и фармацевты станут военнообязанными. То есть все они должны стать на военный учет. В то же время женщины, имеющие другую специальность, могут это делать по собственному желанию.

Выезд женщин за границу с 1 октября 2023 года

Следовательно, военнообязанных женщин ждут те же обязательства, что и мужчин. Они, в частности, имеют:

стать на военный учет;

проходить подготовку к службе;

сообщать военкоматам об изменении места регистрации, проживания, семейного статуса, инвалидности и т.д.

По словам юриста, женщины, ставшие на военный учет, вероятно, не смогут выезжать за границу во время военного положения. Исключение — получение специального разрешения.

Напомним, ранее мы писали о том, будут ли женщин-медиков возвращать из-за границы.

Добавим, в Украине определенная категория женщин с 1 октября должна стать на военный учет. Однако для них будет действовать право на отсрочку, как и для мужчин. Кого из женщин могут мобилизовать после того, как они станут на учет, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал юрист Игорь Ясько.