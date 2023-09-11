Мобилизация женщин: в ВСУ ответили, есть ли ограничения на выезд за границу

Военнообязанные стоят в строю. Фото: google.com

Глава пресс-службы командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что по закону украинки могут беспрепятственно выезжать за границу. Также он рассказал и о наличии процедуры, согласно которой пограничники проверяли бы, является ли женщина военнообязанной.

Об этом сообщает Суспільне.

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Фитьо отметил, что пока нет технической возможности проверять дипломы уезжающих за границу украинок.

"Никто не будет проверять диплом всех женщин на границе. Нет такой базы. Если руководствоваться законодательством, даже имея необходимый перечень документов, например, уезжая за границу отдыхать, военнообязанный мужчина не выезжает за границу. Но мужчина, проходящий службу в ВСУ, имея отпускной билет, может выехать за границу", — отметил глава пресс-службы.

По его словам, законодательство не предусматривает правил выезда за границу военнообязанных украинок.

"В настоящее время нет процедуры проверки на государственной границе ГНСУ, военнообязанная женщина-медик или нет. Например, едет автобус 40 женщин на отдых за границу. Каким документом предусмотрено, что ГНСУ должна проверить дипломы? Есть ограничения в отношении мужчин, а женщин — не прописано", — добавил Фитьо.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением РФ. В условиях военного положения мужчинам был запрещен выезд за границу. В то же время с 1 октября 2023 года женщин тоже ждут некоторые изменения.