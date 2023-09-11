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Мобілізація в Україні: воєнком розповів про кількість добровольців у 2023 році

11 вересня 2023 17:56
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні: воєнком розповів про кількість добровольців у 2023 році
Сьогодні вже не має черг біля військкоматів, як було минулого року. Фото: texty.org.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

На початку повномасштабного вторгнення добровольці масово приходили до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати). Але за останні півтора року війни ситуація відчутно змінилася.

Про це начальник Кременчуцького районного ТЦ та СП полковник Роман Сушко розповів  в інтерв'ю "Кременчуцькому Телеграфу".

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Скільки зараз добровольців

"З початку повномасштабного вторгнення в основному призивалися добровольці. Потім їх чисельність зменшилася. Сьогодні добровольців приблизно 10% від усіх, кого мобілізують", — зазначив полковник.

Скільки військовозобов'язаних приходять за повістками

"Офіцерів запасу прибуває десь 30%, а солдат та сержантів — 5-10%. Наведу приклад, у вихідний день, проводили оповіщення і прийшли три офіцери запасу. Два з них були у розшуку. Поліція їх про це сповістила й вони самі прийшли. А третій вже відслужив, звільнився, два місяці відпочив та прийшов знову добровільно поступити на військову службу", — підкреслив Роман Сушко.

Раніше у ТЦК назвали додаткову причину вручення повісток. Також ми писали, чи можуть військовозобов'язаного при першому ж врученні повістки везти до ТЦК.

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