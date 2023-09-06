Чи можуть військовозобов'язаного при першому ж врученні повістки везти до ТЦК

Лише поліція може затримати та доставити військовозобов'язаного, який неодноразово не з'являвся за повісткою, до ТЦК. Фото: УНІАН

Протягом загальної мобілізації в Україні під час вручення повісток представники ТЦК можуть порушувати права військовозобов'язаних. Адвокати Ірина і Владислав Леонови розповіли, чи мають право представники ТЦК везти людину проти її волі до військкомату.

Про це повідомило ZN.UA.

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Усі повноваження співробітників ТЦК завершуються на врученні повістки.

Представники ТЦК не наділені повноваженнями затримувати військовозобов'язаних, саджати їх до автомобіля та примусово везти до військкоматів військовозобов'язаних при першому врученні повістки.

Який існує виняток

В ситуації, коли військовозобов'язаний неодноразово не з’являється до ТЦК за повісткою, військкомат подає спеціальне повідомлення до органів національної поліції. На підставі цього документа поліція може затримати та доставити людину до ТЦК.

Що робити, коли ТЦК порушує ваші права

Якщо представники ТЦК при першому вручені повістки вчиняють неправомірні примусові дії стосовно військовозобов’язаного, потрібно викликати поліцію та телефонувати до Державного бюро розслідування.

Раніше ми писали, до яких хитрощів вдаються працівники ТЦК для вручення повісток. Також юристи пояснили, чи заборонено знімати на відео працівників ТЦК.