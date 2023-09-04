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Юристи пояснили, чи заборонено знімати на відео працівників ТЦК з повістками

4 вересня 2023 19:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні: чи заборонено знімати на відео працівників ТЦК з повістками
Коли військові вручають повістку, положення про конфіденційність на них не поширюється. Фото: РБК-Україна
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Часто працівники ТЦК та СП під час вручення повісток забороняють записувати їхні дії на відео. Чи заборонено знімати військовослужбовців та представників поліції, які підходять до вас на вулиці, розповіли адвокати.

Про це повідомило ТСН.ua.

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  • військових та їхнє місцерозташування;
  • військову техніку та її переміщення;
  • роботу ППО.

Робота працівників ТЦК та СП у громадських місцях до цього списку не входить

Адвокат Роман Сімутін у своєму YouTube-каналі закликає вмикати камеру на телефоні одразу ж, як до вас підійшли представники ТЦК. Адже заперечення військових або поліції проти зйомки не є законними. Навпаки, вони мають питати у вас дозволу, якщо самі бажають відзняти процес на свої нагрудні камери.

Адвокатка Віра Тарасенко у своєму YouTube-каналі також наголошує, що усі дії поліції та військових стосовно вас можна і потрібно фіксувати на фото та відео.

Що каже закон про відеозйомку

Згідно зі ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно- та відеоплівку лише за наявності її згоди. Але така згода вважається наданою, якщо зйомка відбувається у публічних місцях, на вулицях, зборах, конференціях та мітингах.

Коли військові та поліція вручають повістку, вони є суб'єктами владних повноважень. Отже, на них положення про конфіденційність не поширюються.

Раніше юрист пояснив, чи можуть співробітники ТЦК перевіряти на вулиці документи для вручення повістки. Також ми публікували алгоритм дій на випадок, якщо вас незаконно привезли та утримують в ТЦК.

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