Мобилизация в Украине: запрещено ли снимать на видео работников ТЦК с повестками

Юристы объяснили, запрещено ли снимать на видео работников ТЦК с повестками
Часто сотрудники ТЦК и СП при вручении повесток запрещают записывать их действия на видео. Запрещено ли снимать военнослужащих и представителей полиции, которые подходят к вам на улице, рассказали адвокаты.
Об этом сообщило ТСН.ua.
Кого и что запрещено снимать в Украине в 2023 году
- военных и их месторасположение;
- военную технику и ее перемещение;
- работу ПВО.
Работа сотрудников ТЦК и СП в общественных местах в этот список не входит.
Адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале призывает включать камеру на телефоне сразу же, когда к вам подошли представители ТЦК. Ведь возражения военных или полиции против съемки незаконны. Напротив, они должны спрашивать у вас разрешения, если сами хотят снять процесс на свои нагрудные камеры.
Адвокат Вера Тарасенко на своем YouTube-канале также отмечает, что все действия полиции и военных в отношении вас можно и нужно фиксировать на фото и видео.
Что говорит закон о видеосъемке
Согласно ст. 307 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо может быть снято на фото-, кино- и видеопленку только при наличии его согласия. Но такое согласие считается предоставленным, если съемка проходит в публичных местах, на улицах, собраниях, конференциях и митингах.
Когда военные и полиция вручают повестку, они являются субъектами властных полномочий. Следовательно, на них положения о конфиденциальности не распространяются.
Ранее юрист объяснил, могут ли сотрудники ТЦК проверять на улице документы для вручения повестки. Также мы публиковали алгоритм действий в случае, если вас незаконно привезли и удерживают в ТЦК.