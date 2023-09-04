Мобилизация в Украине: запрещено ли снимать на видео работников ТЦК с повестками

Когда военные вручают повестку, положение о конфиденциальности на них не распространяется. Фото: РБК-Украина

Часто сотрудники ТЦК и СП при вручении повесток запрещают записывать их действия на видео. Запрещено ли снимать военнослужащих и представителей полиции, которые подходят к вам на улице, рассказали адвокаты.

Об этом сообщило ТСН.ua.

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военных и их месторасположение;

военную технику и ее перемещение;

работу ПВО.

Работа сотрудников ТЦК и СП в общественных местах в этот список не входит.

Адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале призывает включать камеру на телефоне сразу же, когда к вам подошли представители ТЦК. Ведь возражения военных или полиции против съемки незаконны. Напротив, они должны спрашивать у вас разрешения, если сами хотят снять процесс на свои нагрудные камеры.

Адвокат Вера Тарасенко на своем YouTube-канале также отмечает, что все действия полиции и военных в отношении вас можно и нужно фиксировать на фото и видео.

Что говорит закон о видеосъемке

Согласно ст. 307 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо может быть снято на фото-, кино- и видеопленку только при наличии его согласия. Но такое согласие считается предоставленным, если съемка проходит в публичных местах, на улицах, собраниях, конференциях и митингах.

Когда военные и полиция вручают повестку, они являются субъектами властных полномочий. Следовательно, на них положения о конфиденциальности не распространяются.

Ранее юрист объяснил, могут ли сотрудники ТЦК проверять на улице документы для вручения повестки. Также мы публиковали алгоритм действий в случае, если вас незаконно привезли и удерживают в ТЦК.