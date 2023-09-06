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Могут ли военнообязанного при первом же вручении повестки везти в ТЦК

6 сентября 2023 19:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Могут ли военнообязанного при первом же вручении повестки везти в ТЦК
Только полиция может задержать и доставить военнообязанного, неоднократно не появлявшегося по повестке, в ТЦК. Фото: УНИАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В ходе общей мобилизации в Украине во время вручения повесток представители ТЦК могут нарушать права военнообязанных. Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы рассказали, имеют ли право представители ТЦК везти человека против его воли в военкомат.

Об этом сообщило ZN.UA.

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  • Все полномочия сотрудников ТЦК завершаются на вручении повестки.
  • Представители ТЦК не наделены полномочиями задерживать военнообязанных, сажать их к автомобилю и принудительно везти в военкоматы военнообязанных при первом вручении повестки.

Исключение

В ситуации, когда военнообязанный неоднократно не появляется в ТЦК по повестке, военкомат отправляет специальное сообщение в органы национальной полиции. На основании этого документа полиция может задержать и доставить человека в ТЦК.

Что делать, когда ТЦК нарушает ваши права

Если представители ТЦК при первом вручении повестки совершают неправомерные принудительные действия в отношении военнообязанного, нужно вызвать полицию и звонить в Государственное бюро расследования.

Ранее мы писали, к каким уловкам прибегают работники ТЦК для вручения повесток. Также юристы объяснили, запрещено ли снимать на видео работников ТЦК.

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