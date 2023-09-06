Могут ли военнообязанного при первом же вручении повестки везти в ТЦК
В ходе общей мобилизации в Украине во время вручения повесток представители ТЦК могут нарушать права военнообязанных. Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы рассказали, имеют ли право представители ТЦК везти человека против его воли в военкомат.
Об этом сообщило ZN.UA.
Каких полномочий нет у ТЦК и СП
- Все полномочия сотрудников ТЦК завершаются на вручении повестки.
- Представители ТЦК не наделены полномочиями задерживать военнообязанных, сажать их к автомобилю и принудительно везти в военкоматы военнообязанных при первом вручении повестки.
Исключение
В ситуации, когда военнообязанный неоднократно не появляется в ТЦК по повестке, военкомат отправляет специальное сообщение в органы национальной полиции. На основании этого документа полиция может задержать и доставить человека в ТЦК.
Что делать, когда ТЦК нарушает ваши права
Если представители ТЦК при первом вручении повестки совершают неправомерные принудительные действия в отношении военнообязанного, нужно вызвать полицию и звонить в Государственное бюро расследования.
Ранее мы писали, к каким уловкам прибегают работники ТЦК для вручения повесток. Также юристы объяснили, запрещено ли снимать на видео работников ТЦК.