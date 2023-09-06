Могут ли военнообязанного при первом же вручении повестки везти в ТЦК

Только полиция может задержать и доставить военнообязанного, неоднократно не появлявшегося по повестке, в ТЦК. Фото: УНИАН

В ходе общей мобилизации в Украине во время вручения повесток представители ТЦК могут нарушать права военнообязанных. Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы рассказали, имеют ли право представители ТЦК везти человека против его воли в военкомат.

Об этом сообщило ZN.UA.

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Все полномочия сотрудников ТЦК завершаются на вручении повестки.

Представители ТЦК не наделены полномочиями задерживать военнообязанных, сажать их к автомобилю и принудительно везти в военкоматы военнообязанных при первом вручении повестки.

Исключение

В ситуации, когда военнообязанный неоднократно не появляется в ТЦК по повестке, военкомат отправляет специальное сообщение в органы национальной полиции. На основании этого документа полиция может задержать и доставить человека в ТЦК.

Что делать, когда ТЦК нарушает ваши права

Если представители ТЦК при первом вручении повестки совершают неправомерные принудительные действия в отношении военнообязанного, нужно вызвать полицию и звонить в Государственное бюро расследования.

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