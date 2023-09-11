Мобилизация в Украине: военком рассказал о количестве добровольцев в 2023 году

Сегодня уже нет очередей возле военкоматов, как было в прошлом году. Фото: texty.org.ua

В начале полномасштабного вторжения добровольцы массово приходили в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы). Но за последние полтора года войны ситуация ощутимо изменилась.

Об этом начальник Кременчугского районного ТЦ и СП полковник Роман Сушко рассказал в интервью "Кременчугскому телеграфу".

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Сколько сейчас добровольцев

"С начала полномасштабного вторжения в основном призывались добровольцы. Затем их численность уменьшилась. Сегодня добровольцев примерно 10% всех, кого мобилизуют", — отметил полковник.

Сколько военнообязанных приходят за повестками

"Офицеров запаса прибывает где-то 30%, а солдат и сержантов — 5-10%. Приведу пример, в выходной день, проводили оповещения и пришли три офицера запаса. Два из них были в розыске. Полиция их об этом известила и они сами пришли. А третий уже отслужил, уволился, два месяца отдохнул и пришел снова добровольно поступить на военную службу", — подчеркнул Роман Сушко.

Ранее в ТЦК была названа дополнительная причина вручения повесток. Также мы писали, могут ли военнообязанные при первом же вручении повестки везти в ТЦК.