Мобилизация в Украине: военком рассказал о количестве добровольцев в 2023 году
В начале полномасштабного вторжения добровольцы массово приходили в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы). Но за последние полтора года войны ситуация ощутимо изменилась.
Об этом начальник Кременчугского районного ТЦ и СП полковник Роман Сушко рассказал в интервью "Кременчугскому телеграфу".
Сколько сейчас добровольцев
"С начала полномасштабного вторжения в основном призывались добровольцы. Затем их численность уменьшилась. Сегодня добровольцев примерно 10% всех, кого мобилизуют", — отметил полковник.
Сколько военнообязанных приходят за повестками
"Офицеров запаса прибывает где-то 30%, а солдат и сержантов — 5-10%. Приведу пример, в выходной день, проводили оповещения и пришли три офицера запаса. Два из них были в розыске. Полиция их об этом известила и они сами пришли. А третий уже отслужил, уволился, два месяца отдохнул и пришел снова добровольно поступить на военную службу", — подчеркнул Роман Сушко.
Ранее в ТЦК была названа дополнительная причина вручения повесток. Также мы писали, могут ли военнообязанные при первом же вручении повестки везти в ТЦК.