Не только для мобилизации: в ТЦК назвали еще одну причину вручения повесток

Военные проверяют данные украинца. Фото: znaj.ua

Повестки при мобилизации не являются прямым билетом на передовую. Эту информацию подтвердил и глава Кременчугского районного ТЦК Роман Сушко, ведь, по его словам, часто работники центра комплектования хотят проверить информацию о военнообязанном, потому что мужчины не всегда обновляют свои данные.

Об этом сообщает Кременчуцький ТелеграфЪ.

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Повестки для уточнения данных

Сушко объяснил, что патрули, состоящие из представителей военкоматов и полиции, организуют рейды в общественных местах, вручая повестки мужчинам, которые не обновляют свои личные данные в ТЦК

"Было распоряжение начальника областного ТЦК по патрулированию. Для выполнения этой задачи к нам были направлены полицейские. Такие группы сейчас работают в связи с тем, что многие военнообязанные, которые должны прибывать для уточнения данных в ТЦК, не прибывают", — отметил глава Кременчугского районного ТЦК.

Он подчеркнул, что патруль может подойти, чтобы известить о необходимости прибыть в ТЦК для проверки или обновления данных. А отсрочка от мобилизации от этого не освобождает.

По словам Сушко, патрулируют полицейские и военнослужащие с боевым опытом, которые ограниченно пригодны к военной службе по решению ВЛК.

Напомним, что среди украинцев распространено мнение, что работники ТЦК и СП не имеют права заходить в частные помещения граждан с целью вручить повестку. Юристка объяснила, могут ли представители военкоматов посетить непосредственно ваш дом.

Также мы писали, что мужчины, пригодные к военной службе, получают повестки. Однако адвокат рассказал об уловках, к которым при этом прибегают работники ТЦК.