Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Не только для мобилизации: в ТЦК назвали еще одну причину вручения повесток arrow

Не только для мобилизации: в ТЦК назвали еще одну причину вручения повесток

11 сентября 2023 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Не только для мобилизации: в ТЦК назвали еще одну причину вручения повесток
Военные проверяют данные украинца. Фото: znaj.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Повестки при мобилизации не являются прямым билетом на передовую. Эту информацию подтвердил и глава Кременчугского районного ТЦК Роман Сушко, ведь, по его словам, часто работники центра комплектования хотят проверить информацию о военнообязанном, потому что мужчины не всегда обновляют свои данные.

Об этом сообщает Кременчуцький ТелеграфЪ.

Читайте также:

Повестки для уточнения данных

Сушко объяснил, что патрули, состоящие из представителей военкоматов и полиции, организуют рейды в общественных местах, вручая повестки мужчинам, которые не обновляют свои личные данные в ТЦК

"Было распоряжение начальника областного ТЦК по патрулированию. Для выполнения этой задачи к нам были направлены полицейские. Такие группы сейчас работают в связи с тем, что многие военнообязанные, которые должны прибывать для уточнения данных в ТЦК, не прибывают", — отметил глава Кременчугского районного ТЦК.

Он подчеркнул, что патруль может подойти, чтобы известить о необходимости прибыть в ТЦК для проверки или обновления данных. А отсрочка от мобилизации от этого не освобождает.

По словам Сушко, патрулируют полицейские и военнослужащие с боевым опытом, которые ограниченно пригодны к военной службе по решению ВЛК.

Напомним, что среди украинцев распространено мнение, что работники ТЦК и СП не имеют права заходить в частные помещения граждан с целью вручить повестку. Юристка объяснила, могут ли представители военкоматов посетить непосредственно ваш дом.

Также мы писали, что мужчины, пригодные к военной службе, получают повестки. Однако адвокат рассказал об уловках, к которым при этом прибегают работники ТЦК.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Военный учет женщин: будут ли возвращать медиков из-за границы

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз