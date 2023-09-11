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Не лише для мобілізації: у ТЦК назвали ще одну причину вручення повісток

11 вересня 2023 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Не лише для мобілізації: у ТЦК назвали ще одну причину вручення повісток
Військові перевіряють дані українця. Фото: znaj.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повістки під час мобілізації не є прямим квитком на передову. Цю інформацію підтвердив і очільник Кременчуцького районного ТЦК Роман Сушко, адже, за його словами, часто працівники центру комплектування хочуть перевірити інформацію про військовозобов'язаного, бо чоловіки не завжди оновлюють свої дані.

Про це повідомляє Кременчуцький ТелеграфЪ.

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Повістки для уточнення даних

Сушко пояснив, що патрулі, які складаються з представників військкоматів та поліції, організовують рейди у громадських місцях, вручаючи повістки чоловікам, які не оновлюють свої особисті дані у ТЦК

"Було розпорядження начальника обласного ТЦК щодо патрулювання. Для виконання цього завдання до нас були направлені поліціянти. Такі групи наразі працюють у зв’язку з тим, що багато військовозобов’язаних, які мають прибувати для уточнення даних до ТЦК, не прибувають", — зазначив очільник Кременчуцького районного ТЦК.

Він наголосив, що патруль може підійти, щоб сповістити про необхідність прибути до ТЦК для перевірки чи оновлення даних. А відстрочка від мобілізації від цього не звільняє.

За словами Сушка, патрулюють поліцейські та військовослужбовці з бойовим досвідом, які є обмежено придатними до військової служби за рішенням ВЛК.

Нагадаємо, що серед українців поширена думка, що працівники ТЦК та СП не мають права заходити до приватних помешкань громадян з метою вручити повістку. Юристка пояснила, чи можуть представники військкоматів завітати безпосередньо до вашого дому.

Також ми писали, що чоловіки, які придатні до військової служби, отримують повістки. Однак адвокат розповів про хитрощі, до яких при цьому вдаються працівники ТЦК.

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