Мобілізація в Україні: юрист відповів, чи можуть призвати волонтерів

Військові крокують плацом. Фото: zsu.gov.ua

Якщо фронт тримають Збройні сили України, то зі спини їх прикривають волонтери. Адвокат Богдан Пересада розповів, чи можуть мобілізувати офіційно зареєстрованих волонтерів, що допомагають українським захисникам.

Відповідь Пересада оприлюднив на платформі B2BConsult.

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Чи можуть мобілізувати волонтерів

Адвокат зазначив, що відповідно до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" існує чіткий список осіб, які не підлягають мобілізації. Однак серед них немає категорії "волонтери".

"Те ж саме стосується і військового обліку. За загальним правилом на військовому обліку мають перебувати всі військовозобов’язані, виключень для волонтерів не передбачено", — розповів Пересада.

Хто не підлягає мобілізації

Адвокат навів список категорій громадян, яких не можуть призвати на військову службу Так, серед них:

заброньовані особи за органами держвлади, іншими держорганами, органами місцевої влади, за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому урядом;

особи з інвалідністю чи згідно з висновком ВЛК тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я на термін до пів року (з пролонгуванням);

жінки/чоловіки, які утримують троє і більше неповнолітніх дітей;

жінки/чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину;

жінки/чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

жінки/чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дітей із тяжкою хворобою;

жінки/чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, проте в неї інвалідність I та II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дітей-сиріт або неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною, батьками рідними чи дружини/чоловіка, які за висновком медкомісії вимагають постійного догляду;

особи, у яких є дружина/чоловік з інвалідністю та/або один зі своїх батьків чи батьків дружини/чоловіка має інвалідність першої чи другої групи;

жінки/чоловіки, які мають неповнолітню дитину і чоловіка/дружину, котрі проходять військову службу;

народні депутати;

здобувачі освіти, зокрема асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти;

наукові й науково-педагогічні працівники ВНЗ та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання чи науковий ступінь, а також педагогічні працівники, зокрема закладів загальної середньої освіти, якщо працюють за основним місцем роботи на 0,75 ставки;

жінки/чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час АТО на сході країни.

Нагадаємо, що не підлягають мобілізації чоловіки, яким виповнилося 60 років. По досягненню такого віку їх виключають із військового обліку.