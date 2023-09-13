Мобілізація в Україні: коли чоловіків знімають з військового обліку

Військовозобов'язані поділяються на розряди за віком. Фото: armyinform.com.ua

Не підлягають мобілізації чоловіки, яким виповнилося 60 років. По досягненню такого віку їх виключають із військового обліку.

Про це розповів на своєму Youtube-каналі адвокат Ростислав Кравець.

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Військовослужбовців у запасі, які мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складів, поділяються на розряди за віком. Перший — до 35 років, другий — до 60 років.

Військовозобов'язані у запасі офіцерського складу також поділяються на вікові розряди.

Перший розряд

Молодший офіцерський склад — до 45 років.

Старший офіцерський склад — майор (капітан 3-го рангу), підполковник (капітан 2-го рангу) — до 50 років, полковник (капітан 1-го рангу) — до 55 років;

Вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд

Молодший і старший офіцерський склад — до 60 років.

Вищий офіцерський склад — до 65 років.

За словами адвоката, 60 років — це граничний вік перебування в запасі для усіх розрядів. Після досягненню цього віку чоловіка виключають з військового обліку. За винятком, коли вони приєднуються до ЗСУ добровільно.

Раніше ми писали, що в Україні непридатні до військової служби проходитимуть ВЛК щороку. Також повідомляли, як покарають ухилянтів після перевірки довідок ВЛК про непридатність до служби.