Мобілізація в Україні: коли чоловіків знімають з військового обліку
Не підлягають мобілізації чоловіки, яким виповнилося 60 років. По досягненню такого віку їх виключають із військового обліку.
Про це розповів на своєму Youtube-каналі адвокат Ростислав Кравець.
Військовослужбовців у запасі, які мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складів, поділяються на розряди за віком. Перший — до 35 років, другий — до 60 років.
Військовозобов'язані у запасі офіцерського складу також поділяються на вікові розряди.
Перший розряд
- Молодший офіцерський склад — до 45 років.
- Старший офіцерський склад — майор (капітан 3-го рангу), підполковник (капітан 2-го рангу) — до 50 років, полковник (капітан 1-го рангу) — до 55 років;
- Вищий офіцерський склад — до 60 років.
Другий розряд
- Молодший і старший офіцерський склад — до 60 років.
- Вищий офіцерський склад — до 65 років.
За словами адвоката, 60 років — це граничний вік перебування в запасі для усіх розрядів. Після досягненню цього віку чоловіка виключають з військового обліку. За винятком, коли вони приєднуються до ЗСУ добровільно.
Раніше ми писали, що в Україні непридатні до військової служби проходитимуть ВЛК щороку. Також повідомляли, як покарають ухилянтів після перевірки довідок ВЛК про непридатність до служби.