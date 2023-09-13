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Мобилизация в Украине: когда мужчин снимают с военного учета

13 сентября 2023 12:55
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Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине: когда мужчин снимают с военного учета
Военнообязанные делятся на разряды по возрасту. Фото: armyinform.com.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Не подлежат мобилизации мужчины, которым исполнилось 60 лет. По достижении такого возраста они исключаются с военного учета.

Об этом рассказал на своем YouTube-канале адвокат Ростислав Кравец.

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Военнослужащие в запасе, имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского складов, делятся на разряды по возрасту. Первый — до 35 лет, второй — до 60 лет.

Военнообязанные в запасе офицерского состава также делятся на возрастные разряды.

Первый разряд

  • Младший офицерский состав — до 45 лет.
  • Старший офицерский состав — майор (капитан 3-го ранга), подполковник (капитан 2-го ранга) — до 50 лет, полковник (капитан 1-го ранга) — до 55 лет;
  • Высший офицерский состав — до 60 лет.

Второй разряд

  • Младший и старший офицерский состав — до 60 лет.
  • Высший офицерский состав — до 65 лет.

По словам адвоката, 60 лет — это предельный возраст пребывания в запасе для всех разрядов. После достижения этого возраста мужчину исключают с военного учета. За исключением, когда они присоединяются к ВСУ добровольно.

Ранее мы писали, что в Украине непригодные к военной службе будут проходить ВВК каждый год. Также сообщали, как накажут уклонистов после проверки справок ВВК о непригодности к службе.

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