Мобилизация в Украине: когда мужчин снимают с военного учета

Военнообязанные делятся на разряды по возрасту. Фото: armyinform.com.ua

Не подлежат мобилизации мужчины, которым исполнилось 60 лет. По достижении такого возраста они исключаются с военного учета.

Об этом рассказал на своем YouTube-канале адвокат Ростислав Кравец.

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Военнослужащие в запасе, имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского складов, делятся на разряды по возрасту. Первый — до 35 лет, второй — до 60 лет.

Военнообязанные в запасе офицерского состава также делятся на возрастные разряды.

Первый разряд

Младший офицерский состав — до 45 лет.

Старший офицерский состав — майор (капитан 3-го ранга), подполковник (капитан 2-го ранга) — до 50 лет, полковник (капитан 1-го ранга) — до 55 лет;

Высший офицерский состав — до 60 лет.

Второй разряд

Младший и старший офицерский состав — до 60 лет.

Высший офицерский состав — до 65 лет.

По словам адвоката, 60 лет — это предельный возраст пребывания в запасе для всех разрядов. После достижения этого возраста мужчину исключают с военного учета. За исключением, когда они присоединяются к ВСУ добровольно.

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