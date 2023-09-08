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Проверка справок ВЛК о непригодности к службе: как накажут уклонистов

8 сентября 2023 12:55
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Проверка справок ВЛК о непригодности к службе: как накажут уклонистов
За использование заведомо подложного документа ВЛК предусмотрена уголовная ответственность. Фото: УНИАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Министерство здравоохранения анонсировало проверки выводов военно-врачебных комиссий (ВВК) о непригодности к военной службе определенных категорий граждан. Что будет с мужчинами, снявшимися с военного учета незаконным способом.

Об этом ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

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Сначала нужно доказать, что некоторые военнообязанные получили заведомо подложные справки ВВК. После чего будут возбуждены уголовные дела.

За использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ч. 4 ст. 358 УК. За это могут наказать штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 67,1 тыс. грн, либо взять под арест сроком до шести месяцев, либо ограничить свободу на срок до двух лет.

"Тот, кто получил поддельный вывод ВВК, по которому была установлена непригодность к военной службе с исключением из военного учета, или временная непригодность и получивший в связи с этими обстоятельствами отсрочку от призыва во время мобилизации и, возможно, уехал за границу, в случае разоблачения может быть привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 358 УК", — пояснила Марина Бекало.

Сколько украинцев призывного возраста находятся за границей

Стало известно, что только в Польшу после 24 февраля 2022 въехали 80 тыс. украинских мужчин призывного возраста.

Об этом сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на Главное управление пограничной службы Польши.

"В Польше остается около 80 тыс. украинцев, которые потенциально могут подлежать мобилизации в стране. Сколько из них действительно соответствуют условиям освобождения от мобилизации, нам неизвестно", — заявила представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская.

Ранее сообщалось, будут ли отправлять ограниченно пригодных на передовую. Также мы писали, что Минобороны намерено цифровизировать военный билет, реестр призывников и ВЛК.

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