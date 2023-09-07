Мобилизация в Украине: будут ли отправлять ограниченно пригодных на передовую

В окопах течение болезни может обостриться и привести к негативным последствиям. Фото: bastion.tv

Украинцев с гепатитами, туберкулезом, ВИЧ и другими болезнями признали частично годными к службе и могут призвать в ряды ВСУ. Будут ли отправлять таких мужчин на передовую?

Об этом в комментарии Факты ICTV рассказал адвокат Constructive Lawyers Александр Босенко.

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"Важно к какому роду войск отправят таких людей. Главный вопрос — могут или нет лица с такими категориями болезней находиться непосредственно в окопах", — отметил Босенко.

Будут ли отправлять ограниченно годных мужчин на передовую

В условиях службы на передовой ход болезни может обостриться и привести к определенным негативным последствиям.

"Например, человека направят в пехоту. Случится какой-то командир, который не читает личные дела, а во время войны такое может быть. Роту солдат отправляют в окопы, а в этой роте есть лицо, ограниченно пригодное. Возьмем для примера болезнь эндокринной системы. Один человек, условно, может бегать километр, другой человек с такой же болезнью не может пройти и 500 метров. Поэтому именно род войск — ключевой вопрос", — отмечает адвокат.

С какими болезнями могут призвать в ряды ВСУ

Клинически излеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

бессимптомный ВИЧ;

медленно прогрессивные и непрогрессивные с незначительными нарушениями функции болезни крови;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

невротические болезни, связанные со стрессом и соматоморфные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

медленно прогрессивные заболевания центральной нервной системы;

эпизодические и пароксизмальные расстройства (кроме эпилепсии).

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