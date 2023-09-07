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Мобилизация в Украине: будут ли отправлять ограниченно пригодных на передовую

7 сентября 2023 17:56
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине: будут ли отправлять ограниченно пригодных на передовую
В окопах течение болезни может обостриться и привести к негативным последствиям. Фото: bastion.tv
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Украинцев с гепатитами, туберкулезом, ВИЧ и другими болезнями признали частично годными к службе и могут призвать в ряды ВСУ. Будут ли отправлять таких мужчин на передовую?

Об этом в комментарии Факты ICTV рассказал адвокат Constructive Lawyers Александр Босенко.

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Решение о пригодности людей с болезнями к службе в армии принимает военно-врачебная комиссия (ВВК).

"Важно к какому роду войск отправят таких людей. Главный вопрос — могут или нет лица с такими категориями болезней находиться непосредственно в окопах", — отметил Босенко.

Будут ли отправлять ограниченно годных мужчин на передовую

В условиях службы на передовой ход болезни может обостриться и привести к определенным негативным последствиям.

"Например, человека направят в пехоту. Случится какой-то командир, который не читает личные дела, а во время войны такое может быть. Роту солдат отправляют в окопы, а в этой роте есть лицо, ограниченно пригодное. Возьмем для примера болезнь эндокринной системы. Один человек, условно, может бегать километр, другой человек с такой же болезнью не может пройти и 500 метров. Поэтому именно род войск — ключевой вопрос", — отмечает адвокат.

С какими болезнями могут призвать в ряды ВСУ

  • Клинически излеченный туберкулез;
  • вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
  • бессимптомный ВИЧ;
  • медленно прогрессивные и непрогрессивные с незначительными нарушениями функции болезни крови;
  • болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
  • легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;
  • невротические болезни, связанные со стрессом и соматоморфные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;
  • медленно прогрессивные заболевания центральной нервной системы;
  • эпизодические и пароксизмальные расстройства (кроме эпилепсии).

Раньше мы писали, кого могут не мобилизовать в ряды ВСУ. Также сообщали, что такое "белый билет" и как влияет на пригодность к службе в армии.

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