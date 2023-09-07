Мобілізація в Україні: чи відправлятимуть обмежено придатних на передову

В окопах перебіг хвороби може загостритися та призвести до негативних наслідків. Фото: bastion.tv

Українців з гепатитами, туберкульозом, ВІЛ та іншими хворобами визнали частково придатними до служби та можуть призвати до лав ЗСУ. Чи відправлятимуть таких чоловіків на передову?

Про це в коментарі Факти ICTV розповів адвокат Constructive lawyers Олександр Босенко.

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"Важливо, до якого роду військ відправлять таких людей. Головне питання — можуть чи ні особи з такими категоріями хвороб перебувати безпосередньо в шанцях", — зазначив Босенко.

Чи відправлятимуть обмежено придатних чоловіків на передову

В умовах служби на передовій перебіг хвороби може загостритися та призвести до певних негативних наслідків.

"Наприклад, людину направлять у піхоту. Трапиться якийсь командир, який не читає особові справи, а під час війни таке може бути. Роту солдатів відправляють в окоп, а в цій роті є особа, яка обмежено придатна. Візьмемо для прикладу хворобу ендокринної системи. Одна людина, умовно, може бігати кілометр, інша людина з такою самою хворобою не може пройти й 500 метрів. Тому саме рід військ — є ключовим питанням", — наголошує адвокат.

З якими хворобами можуть призвати до лав ЗСУ

Клінічно вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

безсимптомний ВІЛ;

повільно прогресивні та непрогресивні з незначними порушеннями функцій хвороби крові;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;

невротичні хвороби, пов’язані зі стресом і соматоморфні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах;

повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи;

епізодичні та пароксизмальні розлади (окрім епілепсії).

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