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Мобілізація в Україні: чи відправлятимуть обмежено придатних на передову

7 вересня 2023 17:56
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні: чи відправлятимуть обмежено придатних на передову
В окопах перебіг хвороби може загостритися та призвести до негативних наслідків. Фото: bastion.tv
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Українців з гепатитами, туберкульозом, ВІЛ та іншими хворобами визнали частково придатними до служби та можуть призвати до лав ЗСУ. Чи відправлятимуть таких чоловіків на передову?

Про це в коментарі Факти ICTV розповів адвокат Constructive lawyers Олександр Босенко.

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Рішення про придатність людей з хворобами до служби в армії ухвалює військово-лікарняна комісія (ВЛК).

"Важливо, до якого роду військ відправлять таких людей. Головне питання можуть чи ні особи з такими категоріями хвороб перебувати безпосередньо в шанцях", — зазначив Босенко.

Чи відправлятимуть обмежено придатних чоловіків на передову

В умовах служби на передовій перебіг хвороби може загостритися та призвести до певних негативних наслідків.

"Наприклад, людину направлять у піхоту. Трапиться якийсь командир, який не читає особові справи, а під час війни таке може бути. Роту солдатів відправляють в окоп, а в цій роті є особа, яка обмежено придатна. Візьмемо для прикладу хворобу ендокринної системи. Одна людина, умовно, може бігати кілометр, інша людина з такою самою хворобою не може пройти й 500 метрів. Тому саме рід військ — є ключовим питанням", — наголошує адвокат.

З якими хворобами можуть призвати до лав ЗСУ

  • Клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
  • безсимптомний ВІЛ;
  • повільно прогресивні та непрогресивні з незначними порушеннями функцій хвороби крові;
  • хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
  • легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;
  • невротичні хвороби, пов’язані зі стресом і соматоморфні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах;
  • повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи;
  • епізодичні та пароксизмальні розлади (окрім епілепсії).

Раніше ми писали, кого можуть не мобілізувати до лав ЗСУ. Також повідомляли, що таке "білий білет", та як впливає на придатність до служби в армії.

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