Мобілізація в Україні: чи відправлятимуть обмежено придатних на передову
Українців з гепатитами, туберкульозом, ВІЛ та іншими хворобами визнали частково придатними до служби та можуть призвати до лав ЗСУ. Чи відправлятимуть таких чоловіків на передову?
Про це в коментарі Факти ICTV розповів адвокат Constructive lawyers Олександр Босенко.
Рішення про придатність людей з хворобами до служби в армії ухвалює військово-лікарняна комісія (ВЛК).
"Важливо, до якого роду військ відправлять таких людей. Головне питання — можуть чи ні особи з такими категоріями хвороб перебувати безпосередньо в шанцях", — зазначив Босенко.
Чи відправлятимуть обмежено придатних чоловіків на передову
В умовах служби на передовій перебіг хвороби може загостритися та призвести до певних негативних наслідків.
"Наприклад, людину направлять у піхоту. Трапиться якийсь командир, який не читає особові справи, а під час війни таке може бути. Роту солдатів відправляють в окоп, а в цій роті є особа, яка обмежено придатна. Візьмемо для прикладу хворобу ендокринної системи. Одна людина, умовно, може бігати кілометр, інша людина з такою самою хворобою не може пройти й 500 метрів. Тому саме рід військ — є ключовим питанням", — наголошує адвокат.
З якими хворобами можуть призвати до лав ЗСУ
- Клінічно вилікуваний туберкульоз;
- вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
- безсимптомний ВІЛ;
- повільно прогресивні та непрогресивні з незначними порушеннями функцій хвороби крові;
- хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
- легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;
- невротичні хвороби, пов’язані зі стресом і соматоморфні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах;
- повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи;
- епізодичні та пароксизмальні розлади (окрім епілепсії).
Раніше ми писали, кого можуть не мобілізувати до лав ЗСУ. Також повідомляли, що таке "білий білет", та як впливає на придатність до служби в армії.