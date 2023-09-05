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ВІЛ-інфіковані і не тільки: з якими хворобами чоловіки підлягають мобілізації

5 вересня 2023 20:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ВІЛ-інфіковані і не тільки: з якими хворобами чоловіки підлягають мобілізації
Мобілізація в Україні. Фото: Google
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні триває мобілізація, і тепер вона все більше захоплює і тих чоловіків, які були визнані обмежено придатними. Тепер більшість призовників з хронічними захворюваннями можуть бути мобілізовані.

Про це розповіли в ефірі програми "На часі".

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"Клінічно виліковний туберкульоз, вірусні гепатити, вірус імунодефіциту людини, хвороби ендокринної системи з легкими порушеннями та психічні розлади", — говориться у повідомленні.

Окрім того, до війська можуть потрапити люди з хворобами Паркінсона, з легкими розладами центральної нервової системи і мігренями.

 

Раніше ми розповідали, в період мобілізації переселенці зобов'язані повідомляти про зміну місця проживання територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.

Додамо, що з огляду на продовження воєнного стану в Україні триває мобілізація. Водночас умов для посилення призову поки що немає.

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