ВИЧ-инфицированные и не только: с какими болезнями мужчины подлежат мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: Google

В Украине идет мобилизация, и теперь она все больше касается и тех мужчин, которые были признаны ограниченно пригодными. Теперь большинство призывников с хроническими заболеваниями могут быть мобилизованы.

Об этом рассказали в эфире программы "На часі".

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Кого могут мобилизовать

"Клинически излечимый туберкулез, вирусные гепатиты, вирус иммунодефицита человека, болезни эндокринной системы с легкими нарушениями и психические расстройства", — говорится в сообщении.

Кроме того, в армию могут попасть люди с болезнями Паркинсона, с легкими расстройствами центральных нервной системы и мигренями.

Ранее мы рассказывали, что в период мобилизации переселенцы обязаны сообщать об изменении места жительства территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Добавим, что с учетом продолжения военного положения в Украине продолжается мобилизация. В то же время условий для усиления призыва пока нет.