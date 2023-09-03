Призов обмежено придатних: кого можуть не мобілізувати до лав ЗСУ

Військовий призов в Україні. Фото: соцмережі

В Україні для служби у ЗСУ існує обмеження щодо певних захворювань. Так, всього вісім діагнозів роблять призовника умовно придатним для служби: це включає вірус імунодефіциту без симптомів, певні типи гепатиту і туберкульоз після лікування.

Про це повідомляє Заборона.

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Вказівки про стан здоров'я призовників та їхню придатність до військової служби зафіксовано в документі, званому "Положення про військово-лікарську експертизу ЗСУ".

Які захворювання можуть стати перешкодою:

Критичні патології: втрата кінцівок, неможливість бачити чи чути, серйозні психічні порушення чи шизофренія.

Проблеми з очима: зір, що швидко погіршується, проблеми з сітківкою, глаукома в обох очах, аномалії в очних м'язах або критичні дефекти зору.

Проблеми зі слухом: абсолютна глухота чи поєднання глухоти та інших порушень.

Психічні захворювання: критичні стани, такі як глибока розумова відсталість або регулярні напади шизофренії.

Тяжкі захворювання: включаючи рак у невиліковній стадії, певні інфекції до їх лікування, серйозні проблеми з серцем та легенями.

Захворювання мускулатури та кісток: критичні форми артриту, подагри та інших.

Проблеми печінки: наприклад, тяжкі форми вірусного гепатиту.

Захворювання органів травлення: включаючи певні аномалії обличчя та щелепи, які порушують базові життєві функції.

Цей список не вичерпний і завжди варто консультуватися з лікарем для точного визначення придатності до служби.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про зростання інтересу до здобуття другої та наступної вищих утворень серед чоловіків середнього віку. Втім, тепер Міносвіти вирішуватиме, чи потрібна чоловікам призовного віку друга освіта.

Також Олексій Данілов розповів про плани військових щодо призову. За його словами, що два місяці реалізується новий затверджений план мобілізації.