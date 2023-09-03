Призыв ограниченно пригодных: кого могут не мобилизовать в ряды ВСУ
В Украине для службы в ВСУ существует ограничение по определенным заболеваниям. Так, всего восемь диагнозов делают призывника условно пригодным для службы: это включает в себя вирус иммунодефицита без симптомов, определенные типы гепатита и туберкулез после лечения.
Об этом сообщает Заборона.
Кого не призовую на военную службу
Указания о состоянии здоровья призывников и их пригодности к военной службе зафиксированы в документе, называемом "Положение о военно-врачебной экспертизе ВСУ".
Какие заболевания могут стать препятствием:
- Критические патологии: потеря конечностей, невозможность видеть или слышать, серьезные психические нарушения или шизофрения.
- Проблемы с глазами: быстро ухудшающееся зрение, проблемы с сетчаткой, глаукома в обоих глазах, аномалии в глазных мышцах или критические дефекты зрения.
- Проблемы со слухом: абсолютная глухота или сочетание глухоты и других нарушений.
- Психические заболевания: критические состояния, такие как глубокая умственная отсталость или регулярные приступы шизофрении.
- Тяжелые заболевания: включая рак в неизлечимой стадии, определенные инфекции до их лечения, серьезные проблемы с сердцем и легкими.
- Заболевания мускулатуры и костей: критические формы артрита, подагры и других.
- Проблемы печени: например, тяжелые формы вирусного гепатита.
- Заболевания органов пищеварения: включая определенные аномалии лица и челюсти, которые нарушают базовые жизненные функции.
Этот список не исчерпывающий, и всегда стоит консультироваться с врачом для точного определения пригодности к службе.
Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о росте интереса к получению второго и последующего высших образований среди мужчин среднего возраста. Впрочем, теперь Минобразования будет решать, нужно ли мужчинам призывного возраста второе образование.
Также Алексей Данилов рассказал о планах военных относительно призыва. По его словам, каждые два месяца реализуется новый утвержденный план мобилизации.