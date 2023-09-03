Призыв ограниченно пригодных: кого могут не мобилизовать в ряды ВСУ

Военный призыв в Украине. Фото: соцсети

В Украине для службы в ВСУ существует ограничение по определенным заболеваниям. Так, всего восемь диагнозов делают призывника условно пригодным для службы: это включает в себя вирус иммунодефицита без симптомов, определенные типы гепатита и туберкулез после лечения.

Об этом сообщает Заборона.

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Указания о состоянии здоровья призывников и их пригодности к военной службе зафиксированы в документе, называемом "Положение о военно-врачебной экспертизе ВСУ".

Какие заболевания могут стать препятствием:

Критические патологии: потеря конечностей, невозможность видеть или слышать, серьезные психические нарушения или шизофрения.

Проблемы с глазами: быстро ухудшающееся зрение, проблемы с сетчаткой, глаукома в обоих глазах, аномалии в глазных мышцах или критические дефекты зрения.

Проблемы со слухом: абсолютная глухота или сочетание глухоты и других нарушений.

Психические заболевания: критические состояния, такие как глубокая умственная отсталость или регулярные приступы шизофрении.

Тяжелые заболевания: включая рак в неизлечимой стадии, определенные инфекции до их лечения, серьезные проблемы с сердцем и легкими.

Заболевания мускулатуры и костей: критические формы артрита, подагры и других.

Проблемы печени: например, тяжелые формы вирусного гепатита.

Заболевания органов пищеварения: включая определенные аномалии лица и челюсти, которые нарушают базовые жизненные функции.

Этот список не исчерпывающий, и всегда стоит консультироваться с врачом для точного определения пригодности к службе.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о росте интереса к получению второго и последующего высших образований среди мужчин среднего возраста. Впрочем, теперь Минобразования будет решать, нужно ли мужчинам призывного возраста второе образование.

Также Алексей Данилов рассказал о планах военных относительно призыва. По его словам, каждые два месяца реализуется новый утвержденный план мобилизации.