Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Призыв ограниченно пригодных: кого могут не мобилизовать в ряды ВСУ arrow

Призыв ограниченно пригодных: кого могут не мобилизовать в ряды ВСУ

3 сентября 2023 10:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Призыв ограниченно пригодных: кого могут не мобилизовать в ряды ВСУ
Военный призыв в Украине. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине для службы в ВСУ существует ограничение по определенным заболеваниям. Так, всего восемь диагнозов делают призывника условно пригодным для службы: это включает в себя вирус иммунодефицита без симптомов, определенные типы гепатита и туберкулез после лечения. 

Об этом сообщает Заборона.

Читайте также:

Кого не призовую на военную службу

Указания о состоянии здоровья призывников и их пригодности к военной службе зафиксированы в документе, называемом "Положение о военно-врачебной экспертизе ВСУ".

Какие заболевания могут стать препятствием:

  • Критические патологии: потеря конечностей, невозможность видеть или слышать, серьезные психические нарушения или шизофрения.
  • Проблемы с глазами: быстро ухудшающееся зрение, проблемы с сетчаткой, глаукома в обоих глазах, аномалии в глазных мышцах или критические дефекты зрения.
  • Проблемы со слухом: абсолютная глухота или сочетание глухоты и других нарушений.
  • Психические заболевания: критические состояния, такие как глубокая умственная отсталость или регулярные приступы шизофрении.
  • Тяжелые заболевания: включая рак в неизлечимой стадии, определенные инфекции до их лечения, серьезные проблемы с сердцем и легкими.
  • Заболевания мускулатуры и костей: критические формы артрита, подагры и других.
  • Проблемы печени: например, тяжелые формы вирусного гепатита.
  • Заболевания органов пищеварения: включая определенные аномалии лица и челюсти, которые нарушают базовые жизненные функции.

Этот список не исчерпывающий, и всегда стоит консультироваться с врачом для точного определения пригодности к службе.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о росте интереса к получению второго и последующего высших образований среди мужчин среднего возраста. Впрочем, теперь Минобразования будет решать, нужно ли мужчинам призывного возраста второе образование.

Также Алексей Данилов рассказал о планах военных относительно призыва. По его словам, каждые два месяца реализуется новый утвержденный план мобилизации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз