Перевірка довідок ВЛК про непридатність до служби: як покарають ухилянтів

За використання завідомо підробленого документа ВЛК передбачена кримінальна відповідальність. Фото: УНІАН

Міністерство охорони здоров'я анонсувало перевірки висновків військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо непридатності до військової служби певних категорій громадян. Що буде з чоловіками, які знялися з військового обліку у незаконний спосіб.

Про це ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

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Спочатку потрібно довести, що деякі військовозобов'язані отримали завідомо підроблені довідки ВЛК. Після чого будуть порушені кримінальні справи.

За використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ч. 4 ст. 358 ККУ. За це можуть покарати штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 67,1 тис. грн, або взяти під арешт на строк до шести місяців, або обмежити волю на термін до двох років.

"Той, хто отримав підроблений висновок ВЛК, за яким було встановлено непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку, або тимчасову непридатність та отримав у зв’язку з цими обставинами відстрочку від призову під час мобілізації та, можливо, виїхав за кордон, у разі викриття може бути притягнений до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 358 КК", — пояснила Марина Бекало.

Скільки українців призовного віку знаходяться за кордоном

Стало відомо, що лише до Польщі після 24 лютого 2022 року в'їхали 80 тис. українських чоловіків призовного віку.

Про це повідомила Rzeczpospolita з посиланням на Головне управління прикордонної служби Польщі.

"В Польщі залишається близько 80 тис. українців, які потенційно можуть підлягати мобілізації в країні. Скільки з них насправді відповідають умовам звільнення від мобілізації, нам невідомо", — заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

Раніше повідомлялося, чи відправлятимуть обмежено придатних на передову. Також ми писали, що Міноборони має намір цифровізувати військовий квиток, реєстр призовників та ВЛК.