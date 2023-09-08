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МОЗ анонсувало перевірки ВЛК: які висновки комісії переглянуть

8 вересня 2023 05:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
МОЗ анонсувало перевірки ВЛК: які висновки комісії переглянуть
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: medplatforma.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував перевірки висновків військово-лікарських комісій (ВЛК). За його словами, перевірятимуть обмежено придатних до військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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"Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних", — зазначив Ляшко.

Він наголосив, що відкрито чимало кримінальних справ з цього приводу. За словами міністра, перевірятимуть ті ВЛК, де знайшли проблеми, а також медичні заклади з великою кількістю ухвалених рішень про непридатність. 

Ляшко заявив, що останні зміни критеріїв призведуть до того, що багато людей, які раніше вважалися непридатними, стануть придатними до військової служби.

"Всі зміни належати до категорії "непридатний у мирний час, обмежено придатний у військовий", — додав міністр.

Нагадаємо, що в Міноборони України мають намір впровадити електронний військовий квиток, створити єдиний реєстр призовників і цифровізувати всі процеси військово-лікарських комісій. Відповідну заяву зробив новопризначений міністр оборони Рустем Умєров під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради.

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