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Минздрав анонсировало проверки ВЛК: какие выводы комиссии пересмотрят

8 сентября 2023 05:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Минздрав анонсировало проверки ВЛК: какие выводы комиссии пересмотрят
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: medplatforma.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал проверки выводов военно-врачебных комиссий (ВЛК). По его словам, будут проверять ограниченно пригодных к военной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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"Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был предоставлен статус ограниченно подходящих", — отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что возбуждено немало уголовных дел по этому поводу. По словам министра, проверят те ВЛК, где нашли проблемы, а также медицинские учреждения с большим количеством принятых решений о непригодности.

Ляшко заявил, что последние изменения критериев приведут к тому, что многие люди, ранее считавшиеся непригодными, пригодятся к военной службе.

"Все изменения принадлежать к категории "непригодны в мирное время, ограниченно пригодны в военное", — добавил министр.

Напомним, что в Минобороны Украины намерены внедрить электронный военный билет, создать единый реестр призывников и цифровизировать все процессы военно-врачебных комиссий. Соответствующее заявление сделал новый министр обороны Рустем Умеров во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.

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