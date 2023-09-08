Минздрав анонсировало проверки ВЛК: какие выводы комиссии пересмотрят

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: medplatforma.com.ua

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал проверки выводов военно-врачебных комиссий (ВЛК). По его словам, будут проверять ограниченно пригодных к военной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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"Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был предоставлен статус ограниченно подходящих", — отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что возбуждено немало уголовных дел по этому поводу. По словам министра, проверят те ВЛК, где нашли проблемы, а также медицинские учреждения с большим количеством принятых решений о непригодности.

Ляшко заявил, что последние изменения критериев приведут к тому, что многие люди, ранее считавшиеся непригодными, пригодятся к военной службе.

"Все изменения принадлежать к категории "непригодны в мирное время, ограниченно пригодны в военное", — добавил министр.

Напомним, что в Минобороны Украины намерены внедрить электронный военный билет, создать единый реестр призывников и цифровизировать все процессы военно-врачебных комиссий. Соответствующее заявление сделал новый министр обороны Рустем Умеров во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.