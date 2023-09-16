Мобилизация в Украине: юрист ответил, могут ли призвать волонтеров

Военные шагают по плацу. Фото: zsu.gov.ua

Если фронт держат Вооруженные силы Украины, то со спины их прикрывают волонтеры. Адвокат Богдан Пересада рассказал, могут ли мобилизовать официально зарегистрированных волонтеров, которые помогают украинским защитникам.

Ответ Пересада обнародовал на платформе B2BConsult.

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Могут ли мобилизовать волонтеров

Адвокат отметил, что согласно статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" существует четкий список лиц, не подлежащих мобилизации. Однако среди них нет категории "волонтеры".

"То же касается и военного учета. По общему правилу на военном учете должны находиться все военнообязанные, исключений для волонтеров не предусмотрено", — рассказал Пересада.

Кто не подлежит мобилизации

Адвокат привел список категорий граждан, которых не могут призвать на военную службу.

забронированные лица по органам госвласти, другим госорганам, органам местной власти, по предприятиям, учреждениям и организациям в порядке, установленном правительством;

лица с инвалидностью или согласно заключению ВЛК временно непригодны к службе по состоянию здоровья сроком до полугода (с пролонгированием);

женщины/мужчины, содержащие трое и более несовершеннолетних детей;

женщины/мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;

женщины/мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

женщины/мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие детей с тяжелой болезнью;

женщины/мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, однако у него инвалидность I и II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие детей-сирот или несовершеннолетних детей, лишенных родительской опеки;

лица, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком, родителями родными или жены/супруга, которые по заключению медкомиссии требуют постоянного ухода;

лица, у которых есть жена/муж с инвалидностью и/или один из своих родителей или родителей жены/супруга имеет инвалидность первой или второй группы;

женщины/мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа/жену, что проходит военную службу;

народные депутаты;

соискатели образования, в том числе ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты;

научные и научно-педагогические работники ВУЗов и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание или научную степень, а также педагогические работники, в частности, учреждений общего среднего образования, если работают по основному месту работы на 0,75 ставки;

женщины/мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО на востоке страны.

Напомним, что не подлежат мобилизации мужчины, которым исполнилось 60 лет. По достижении такого возраста их исключают из военного учета.