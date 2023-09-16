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Правила выезда для непригодных к военной службе могут изменить: Зеленский издал указ

16 сентября 2023 15:47
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Правила выезда для непригодных к военной службе могут изменить: Зеленский издал указ
Проверка документов КПП. Иллюстративное фото: google
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Правила пересечения границы снова изменят. Так, правительство должно пересмотреть условия выезда за пределы Украины для граждан, признанных непригодными для военной службы.

Об этом говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского.

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Указом №576/2023 Президент Зеленский поручил правительству и соответствующим службам решить вопрос пересечения границы гражданами Украины, признанными непригодными к военной службе.

Правительство должно пересмотреть правила выезда
Скриншот указа Президента

Непригодные к военной службе украинцы могут усиленно проверяться в пунктах пропуска. Или правительство может вообще запретить выезд для этой категории граждан.

В то же время, есть вероятность, что на границах будут требовать дополнительные справки из ТЦК или ВВК, как это было ранее.

Так, еще 30 августа Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров обеспечить в двухнедельный срок проработки вопроса об особенностях пересечения границы гражданами, признанными непригодными (ограниченно пригодными) к военной службе.

В Украине пересмотрят правила выезда за границу для непригодных
Скриншот указа Президента

Напомним, адвокат рассказал, могут ли мобилизовать официально зарегистрированных волонтеров, которые помогают украинским защитникам.

Также мы писали, кого касается мобилизации студентов в Украине.

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