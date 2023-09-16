Правила выезда для непригодных к военной службе могут изменить: Зеленский издал указ

Проверка документов КПП. Иллюстративное фото: google

Правила пересечения границы снова изменят. Так, правительство должно пересмотреть условия выезда за пределы Украины для граждан, признанных непригодными для военной службы.

Об этом говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского.

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Указом №576/2023 Президент Зеленский поручил правительству и соответствующим службам решить вопрос пересечения границы гражданами Украины, признанными непригодными к военной службе.

Скриншот указа Президента

Непригодные к военной службе украинцы могут усиленно проверяться в пунктах пропуска. Или правительство может вообще запретить выезд для этой категории граждан.

В то же время, есть вероятность, что на границах будут требовать дополнительные справки из ТЦК или ВВК, как это было ранее.

Так, еще 30 августа Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров обеспечить в двухнедельный срок проработки вопроса об особенностях пересечения границы гражданами, признанными непригодными (ограниченно пригодными) к военной службе.

Скриншот указа Президента

Напомним, адвокат рассказал, могут ли мобилизовать официально зарегистрированных волонтеров, которые помогают украинским защитникам.

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