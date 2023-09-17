Подоляк рассказал, что будет ждать уклонистов, которые выехали за границу

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: DW

Граждане Украины, которые купили справки для того, чтобы выехать за границу, будут иметь юридические проблемы после того, как захотят вернуться назад. К таким украинцам будут применяться судебные решения.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире российской оппозиционерки Юлии Латыниной.

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Проблемы для беглецов

"Будут реестры людей, которые получали фиктивные справки… Если они сейчас не возвращаются, то когда война закончится, у них будут определенные юридические проблемы — будут выясняться основания, на которых они покинули страну", — объяснил политик.

Экстрадиция нарушителей

По его словам, есть некоторые трудности в экстрадиции беглецов из западных стран, ведь там считают, что человек может бояться идти на войну. По его мнению, через такой пути не стоит ожидать массового возвращения украинцев.

"На основе этого нужно будет обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это отменили, и в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом", — добавил Подоляк.

Напомним, правила пересечения границы снова изменят. Так, правительство должно пересмотреть условия выезда за пределы Украины для граждан, признанных непригодными для военной службы.