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Просил строго не наказывать: в Луцке мужчина отказался от мобилизации

19 сентября 2023 07:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Просил строго не наказывать: в Луцке мужчина отказался от мобилизации
Повестка в руках. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Луцке судили местного жителя, получившего повестку в июне 2023 года, но отказался от мобилизации и не пришел в ТЦК. На суде уклонист попросил его сильно не наказывать и получил испытательный срок лишения свободы.

Об этом стало известно из приговора Луцкого горрайонного суда Волынской области от 12 сентября 2023, передает ТСН.

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Как наказали уклониста

Как известно, обвиняемый работает барменом в одном из заведений Луцка и во время работы ему вручили повестку. Согласно выводам ВВК, мужчина был пригоден к военной службе и уже 27 июня он должен был прийти в ТЦК и СП для службы во время мобилизации.

Однако бармен не спешил и вообще не явился в военкомат, на суде он раскаялся и попросил его строго не наказывать.

Следовательно, судья учел "искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления". Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к трем годам лишения свободы, заменив реальный срок на два года испытательного.

Напомним, недавно советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что граждане Украины, которые приобрели справки для того, чтобы выехать за границу, будут испытывать юридические проблемы после того, как захотят вернуться назад. К таким украинцам будут применяться судебные решения.

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