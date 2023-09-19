Мобілізація у жовтні 2023 — кого з українців точно не призиватимуть до лав ЗСУ

Надання відстрочки військовозобов'язаним чоловікам в Україні. Фото: ТЦК та СП/facebook.com

Понад 500 днів в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки та призивають до лав ЗСУ. Проте є категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, їх можуть взяти на військову службу лише за добровільною згодою.

Це передбачено ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Публікуємо нижче повний перелік таких осіб.

Читайте також:

Відповідно до встановлених норм у вересні та жовтні поточного року не можуть мобілізувати:

чоловіків від 18 до 25 років, які мають статус призовників;

народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівників, які мають бронювання за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями;

багатодітних батьків;

батьків-одинаків;

непридатних за станом здоров'я;

тих, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

осіб з інвалідністю I-III груп;

громадян, хто нещодавно переніс операцію чи має значні деформації кісток;

осіб непридатних за віком (не досягли 18 років або старші 60 років);

осіб, які є опікунами осіб з інвалідністю/недієздатних осіб;

чоловіків та жінок, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією;

осіб, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та названих батьків;

осіб, які доглядають за рідними з тяжкими хворобами / інвалідністю I-II груп, та які потребують постійного догляду;

осіб, які відбувають покарання за тяжкі злочини або тих, хто вже його відбув;

чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони;

осіб, які втратили близьких родичів під час їхньої участі в АТО (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

Зазначимо, що цей список не є вичерпним і не охоплює всі категорії та особливості випадків тих, хто звільняється від мобілізації відповідно до ст. 23 вище згаданого закону.

Також додамо, що мобілізація в Україні триватиме до 15 листопада 2023 року. Воєнний стан український парламент продовжував уже вісім разів від початку повномасштабної війни.

Раніше ми повідомляли, що слід робити, якщо студентам у ТЦК відмовляють у праві на відстрочення від військової служби.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть призвати волонтерів до лав ЗСУ.

Також ми писали, чи можуть мобілізувати на військову службу без проходження військово-лікарської комісії.