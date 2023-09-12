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Мобілізація айтівців: кого та скількох фахівців можуть забронювати ІТ-компанії

12 вересня 2023 00:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація айтівців: кого та скількох фахівців можуть забронювати ІТ-компанії
Чоловіки працюють за комп'ютером. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Віцепрезидентка з питань права Асоціації IT Ukraine Катерина Олійник заявила, що ІТ-компанії в Україні забронювали від мобілізації всього-на-всього 2200 спеціалістів. Однак загалом в країні таких фахівців приблизно 300 тисяч.

Про це повідомляє DOU.

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Яких ІТ-спеціалістів бронюють від військового призову

Віцепрезидентка зазначила, що всі заброньовані спеціалісти входять до штату, деяких спеціально перевели в штат, аби їх можна було забронювати від мобілізації.

"Здебільшого компанії бронюють мінімальну кількість фахівців і лише тих, які є критично важливими для розвитку бізнесу. Йдеться про позиції Team Lead, Sales й інший персонал, який забезпечує виконання проєктів та пошук нових контрактів. Існують лише поодинокі випадки, коли компаніям із переліку топ-10 вдається одночасно забронювати багатьох працівників", — пояснила Олійник.

Вона наголосила, що деякі кроки спрощення процедури бронювання айтівців підтримує Мінекономіки, але блокує Генштаб.

Скільки ІТ-компанії можуть забронювати працівників

Директорка Харківського ІТ Кластера Ольга Шаповал розповіла, що важливим компаніям дозволяється бронювати 50% своїх працівників, однак вони хвилюються через ймовірну мобілізацію решти. Також немає механізмів для бронювання ФОПів та гіг-контракторів, і їх важче мобілізувати. Щобільше, співробітники ІТ-компаній тягнуть з оновленням даних у ТЦК та СП, адже їх можуть одразу ж призвати до військової служби.

"Ми маємо кілька пропозицій, як покращити процес бронювання. По-перше, варто надавати людині імунітет від мобілізації, якщо вона подається на бронь. Держава хоче отримати дані та оновити реєстри, а люди хочуть продовжувати працювати. Ще одна ідея від нас (на яку поки немає реакції) — щоб точкою для подачі чи оновлення документів був ЦНАП, а не ТЦК", — зазначила директорка.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. І весь цей час в країні діє воєнний стан та триває мобілізація. Деякі чоловіки мають певні пільги і не підлягають мобілізації. Втім, відповідно до чинного законодавства, в Україні передбачено 16 випадків скасування броні для військовозобов'язаних.

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