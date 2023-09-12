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Мобилизация айтишников: кого и скольких специалистов могут забронировать ІТ-компании

12 сентября 2023 00:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация айтишников: кого и скольких специалистов могут забронировать ІТ-компании
Мужчины работают за компьютером. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вице-президент по вопросам права Ассоциации IT Ukraine Екатерина Олейник заявила, что ІТ-компании в Украине забронировали от мобилизации всего-навсего 2200 специалистов. Однако в стране таких специалистов примерно 300 тысяч.

Об этом сообщает DOU.

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Вице-президент отметила, что все забронированные специалисты входят в штат, некоторых специально перевели в штат, чтобы их можно было забронировать от мобилизации.

"В основном компании бронируют минимальное количество специалистов и только тех, которые критически важны для развития бизнеса. Речь идет о позициях Team Lead, Sales и другом персонале, который обеспечивает выполнение проектов и поиск новых контрактов. Существуют лишь единичные случаи, когда компаниям из перечня топ-10 удается одновременно забронировать многих работников", — объяснила Олийнык.

Она подчеркнула, что некоторые шаги по упрощению процедуры бронирования айтишников поддерживает Минэкономики, но блокирует Генштаб.

Сколько ІТ-компании могут забронировать работников

Директор Харьковского ІТ Кластера Ольга Шаповал рассказала, что важным компаниям разрешается бронировать 50% своих работников, однако они переживают из-за вероятной мобилизации остальных. Также нет механизмов для бронирования ФЛПов и гиг-контракторов, и их труднее мобилизовать. Более того, сотрудники ІТ-компаний тянут с обновлением данных в ТЦК и СП, ведь их могут сразу же призвать на военную службу.

"У нас есть несколько предложений, как улучшить процесс бронирования. Во-первых, стоит оказывать человеку иммунитет от мобилизации, если он подается на бронь. Государство хочет получить данные и обновить реестры, а люди хотят продолжать работать. Еще одна идея от нас (на которую пока нет реакции) — чтобы точкой для подачи или обновления документов был ЦПАУ, а не ТЦК", — отметила директор.

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала Россия. И все это время в стране действует военное положение и идет мобилизация. У некоторых мужчин есть определенные льготы и они не подлежат мобилизации. В соответствии с действующим законодательством, в Украине предусмотрено 16 случаев отмены брони для военнообязанных.

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