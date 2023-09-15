Юрист пояснив, що робити, якщо студентам у ТЦК відмовляють у відстрочці

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

У разі, коли в ТЦК відмовляються дати відстрочку студенту і відправляє на ВЛК слід звернутися до канцелярії військомату і відмовитися від проходження комісії. Якщо військовозобов'язаний здобуває першу вищу освіту, то по закону його не мають мобілізувати.

Військовий юрист Микола Максимо у коментарі "Фокус" пояснив, що робити, якщо студентам у ТЦК відмовляють у відстрочці.

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Максимко пояснив, що співробітники ТЦК можуть відправити студента на проходження ВЛК, якщо з якихось причин він не перебував на військовому обліку, за останні п'ять років не проходив медкомісію або в нього старий зразок військового квитка. У такому разі студенту слід звернутися до канцелярії військкомату й відмовитися від проходження комісії, поки там не поставлять відмітку про те, що він показав довідку про зарахування на навчання.

Він додав, якщо цього не станеться і в канцелярії ТЦК не зафіксують довідку про навчання, то цілком реально, що після проходження ВЛК військовозобов'язаному скажуть, що довідку він не приносив, і видадуть мобілізаційне розпорядження. Юрист наголосив, що на практиці такі випадки трапляються.

"Якщо студент стоїть на військовому обліку та за останні 5 років проходив ВЛК, йому мають одразу надати відстрочку", — сказав Максимко.

Нагадаємо, нещодавно адвокат Ростислав Кравець пояснив, хто зі студентів не має права на відстрочку.