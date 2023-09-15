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Юрист объяснил, что делать, если студентам в ТЦК отказывают в отсрочке

15 сентября 2023 09:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Юрист объяснил, что делать, если студентам в ТЦК отказывают в отсрочке
Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В случае, когда в ТЦК отказываются дать отсрочку студенту и отправляют его на ВЛК следует обратиться в канцелярию военкомата и отказаться от прохождения комиссии. Если военнообязанный получает первое высшее образование, то по закону его не должны мобилизовать.

Военный юрист Николай Максимо в комментарии "Фокус" объяснил, что делать, если студентам в ТЦК отказывают в отсрочке.

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Максимко объяснил, что сотрудники ТЦК могут отправить студента на прохождение ВЛК, если по каким-то причинам он не состоял на военном учете, за последние пять лет не проходил медкомиссию или у него старый образец военного билета. В таком случае студенту следует обратиться в канцелярию военкомата и отказаться от прохождения комиссии, пока там не поставят отметку о том, что он показал справку о зачислении на обучение.

Он добавил, что если этого не произойдет и в канцелярии ТЦК не зафиксируют справку об учебе, то вполне реально, что после прохождения ВЛК военнообязанному скажут, что справку он не приносил и выдадут мобилизационное распоряжение. Юрист подчеркнул, что на практике такие случаи бывают.

"Если студент стоит на военном учете и за последние 5 лет проходил ВЛК, ему должны сразу предоставить отсрочку", — сказал Максимко.

Напомним, недавно адвокат Ростислав Кравец объяснил, кто из студентов не имеет права на отсрочку.

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