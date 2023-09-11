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Мобілізація студентів: адвокат пояснив, хто не має права на відстрочку

11 вересня 2023 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація студентів: адвокат пояснив, хто не має права на відстрочку
Студенти на заняттях. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За законом студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Проте нещодавно з'явився законопроєкт, який вносить певні зміни щодо цієї ситуації.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив всі нюанси.

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Кравець зазначив, що студенти мають право на відстрочку від мобілізації відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Також він нагадав про категорії осіб, яких не можуть мобілізувати:

  • здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти;
  • студенти професійної та вищої освіти;
  • асистенти-стажери;
  • аспіранти й докторанти.

Щобільше, щоб мати відстрочку студенти мають навчатися на денній або дуальній формі. Тобто заочники вже не сюди не входять.

Щодо законопроєкту про мобілізацію студентів, адвокат пояснив, що зміни передбачають скасування права на відстрочку для осіб, які здобувають вищу освіту в віці 30 років.

"Звичайно, такі обмеження навіть під час дії воєнного стану не можуть бути введені. Це суперечить нормам Конституції, тому що право на освіту гарантоване Конституцією та статтею 64 Конституції України не передбачено будь-яких обмежень навіть під час дії воєнного стану. Ті особи, які зараз проходять навчання — їх це не стосується. Тобто це може діяти на майбутнє", — додав Кравець.

Нагадаємо, що в вересні 2023 року у Верховній Раді з'явився новий законопроєкт щодо Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Його головна зміна стосується студентів та працівників освітньої галузі.

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