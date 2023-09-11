Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация студентов: адвокат объяснил, кто не имеет права на отсрочку arrow

Мобилизация студентов: адвокат объяснил, кто не имеет права на отсрочку

11 сентября 2023 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация студентов: адвокат объяснил, кто не имеет права на отсрочку
Студенты на занятиях. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По закону студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако недавно появился законопроект, вносящий определенные изменения в этой ситуации.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил все нюансы.

Читайте также:

Для кого отменяют право на отсрочку

Кравец отметил, что студенты имеют право на отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Также он напомнил о категориях лиц, которых не могут мобилизовать:

  • соискатели профессионального (профессионально-технического) образования;
  • студенты профессионального и высшего образования;
  • ассистенты-стажеры;
  • аспиранты и докторанты.

Более того, чтобы иметь отсрочку студенты должны учиться на дневной или дуальной форме. То есть заочники уже сюда не входят.

Относительно законопроекта о мобилизации студентов адвокат пояснил, что изменения предусматривают отмену права на отсрочку для лиц, получающих высшее образование в возрасте 30 лет.

"Конечно, такие ограничения даже во время действия военного положения не могут быть введены. Это противоречит нормам Конституции, потому что право на образование гарантировано Конституцией и статьей 64 Конституции Украины не предусмотрено каких-либо ограничений даже во время действия военного положения. Те лица, которые сейчас проходят обучение — их это не касается. То есть это может действовать на будущее", — добавил Кравец.

Напомним, что в сентябре 2023 года в Верховной Раде появился новый законопроект по Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Его главное изменение касается студентов и работников образовательной отрасли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Военный учет женщин: будут ли возвращать медиков из-за границы

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз