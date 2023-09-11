Мобилизация студентов: адвокат объяснил, кто не имеет права на отсрочку

Студенты на занятиях. Фото: google.com

По закону студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако недавно появился законопроект, вносящий определенные изменения в этой ситуации.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил все нюансы.

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Кравец отметил, что студенты имеют право на отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Также он напомнил о категориях лиц, которых не могут мобилизовать:

соискатели профессионального (профессионально-технического) образования;

студенты профессионального и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты.

Более того, чтобы иметь отсрочку студенты должны учиться на дневной или дуальной форме. То есть заочники уже сюда не входят.

Относительно законопроекта о мобилизации студентов адвокат пояснил, что изменения предусматривают отмену права на отсрочку для лиц, получающих высшее образование в возрасте 30 лет.

"Конечно, такие ограничения даже во время действия военного положения не могут быть введены. Это противоречит нормам Конституции, потому что право на образование гарантировано Конституцией и статьей 64 Конституции Украины не предусмотрено каких-либо ограничений даже во время действия военного положения. Те лица, которые сейчас проходят обучение — их это не касается. То есть это может действовать на будущее", — добавил Кравец.

Напомним, что в сентябре 2023 года в Верховной Раде появился новый законопроект по Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Его главное изменение касается студентов и работников образовательной отрасли.