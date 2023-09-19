Мобилизация в октябре 2023 — кого из украинцев точно не будут призывать в ряды ВСУ

Отсрочка от мобилизации: кого не призовут принудительно в октябре 2023 года
Более 500 дней в Украине идет общая мобилизация и военное положение. Военнообязанным мужчинам вручают повестки и призывают в ряды ВСУ. Однако есть категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, их могут взять на военную службу только по добровольному согласию.
Это предусмотрено ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Публикуем ниже полный список таких лиц.
В соответствии с установленными нормами в сентябре и октябре текущего года не могут мобилизовать:
- мужчин от 18 до 25 лет, имеющих статус призывников;
- народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- работников, имеющих бронирование за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями;
- многодетных родителей;
- родителей-одиночек;
- непригодных по состоянию здоровья;
- тех, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
- лиц с инвалидностью I-III групп;
- граждан, которые недавно перенесли операцию или имеют значительные деформации костей;
- лиц непригодных по возрасту (не достигших 18 лет или старше 60 лет);
- лиц, являющихся опекунами лиц с инвалидностью/недееспособных лиц;
- мужчин и женщин, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией;
- лиц, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и названных родителей;
- лиц, ухаживающих за родными с тяжелыми болезнями / инвалидностью I-II групп и нуждающихся в постоянном уходе;
- лиц, отбывающих наказание за тяжкие преступления или уже отбывших его;
- мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;
- лиц, потерявших близких родственников во время их участия в АТО (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).
Отметим, что этот список не исчерпывающий и не охватывает все категории и особенности случаев тех, кто освобождается от мобилизации в соответствии со ст. 23 вышеупомянутого закона.
Также добавим, что мобилизация в Украине продлится до 15 ноября 2023 года. Военное положение украинский парламент продолжал уже восемь раз с начала полномасштабной войны.
Ранее мы сообщали, что следует делать, если студентам в ТЦК отказывают в праве на отсрочку от военной службы.
Напомним, мы рассказывали, могут ли призвать волонтеров в ряды ВСУ.
Также мы писали, могут ли мобилизовать на военную службу без прохождения военно-врачебной комиссии.