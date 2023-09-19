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Отсрочка от мобилизации: кого не призовут принудительно в октябре 2023 года

19 сентября 2023 07:15
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Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в октябре 2023 — кого из украинцев точно не будут призывать в ряды ВСУ
Предоставление отсрочки военнообязанным мужчинам в Украине. Фото: ТЦК и СП/facebook.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Более 500 дней в Украине идет общая мобилизация и военное положение. Военнообязанным мужчинам вручают повестки и призывают в ряды ВСУ. Однако есть категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, их могут взять на военную службу только по добровольному согласию.

Это предусмотрено ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Публикуем ниже полный список таких лиц.

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В соответствии с установленными нормами в сентябре и октябре текущего года не могут мобилизовать:

  • мужчин от 18 до 25 лет, имеющих статус призывников;
  • народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым;
  • работников, имеющих бронирование за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями;
  • многодетных родителей;
  • родителей-одиночек;
  • непригодных по состоянию здоровья;
  • тех, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
  • лиц с инвалидностью I-III групп;
  • граждан, которые недавно перенесли операцию или имеют значительные деформации костей;
  • лиц непригодных по возрасту (не достигших 18 лет или старше 60 лет);
  • лиц, являющихся опекунами лиц с инвалидностью/недееспособных лиц;
  • мужчин и женщин, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией;
  • лиц, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и названных родителей;
  • лиц, ухаживающих за родными с тяжелыми болезнями / инвалидностью I-II групп и нуждающихся в постоянном уходе;
  • лиц, отбывающих наказание за тяжкие преступления или уже отбывших его;
  • мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;
  • лиц, потерявших близких родственников во время их участия в АТО (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

Отметим, что этот список не исчерпывающий и не охватывает все категории и особенности случаев тех, кто освобождается от мобилизации в соответствии со ст. 23 вышеупомянутого закона.

Также добавим, что мобилизация в Украине продлится до 15 ноября 2023 года. Военное положение украинский парламент продолжал уже восемь раз с начала полномасштабной войны.

 

Ранее мы сообщали, что следует делать, если студентам в ТЦК отказывают в праве на отсрочку от военной службы.

Напомним, мы рассказывали, могут ли призвать волонтеров в ряды ВСУ.

Также мы писали, могут ли мобилизовать на военную службу без прохождения военно-врачебной комиссии.

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