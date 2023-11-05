Мобилизация продолжается — с какими болезнями призывникам могут вручить повестку
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября. Как следствие — украинцам продолжают вручать повестками. Мужчины призывного возраста могут получить три вида повесток даже при наличии определенных болезней.
Об этом пишет Фокус.
На сегодняшний день в Украине существует четыре вида повесток, однако в связи с полномасштабной войной в Украине повестки о призыве на военную службу не вручаются.
Какие виды повесток могут вручить
В ноябре пригодные для военной службы могут получить следующие виды повесток:
- для уточнения данных Она кажется, чтобы иметь актуальные сведения о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы, прописке. Под таким документом мобилизацию не предусматривают.
- о прохождении военно-врачебной комиссии. Если такая повестка была вручена, то человек обязан пройти военно-врачебную комиссию, чтобы определить пригодность или непригодность к военной службе.
- призыв в военную службу. Такой документ требует от военнообязанного явиться в указанное место и время.
Список болезней с которыми могут вручить повестку
Министерство обороны Украины в августе утвердило перечень заболеваний, согласно которым военнообязанные признаются пригодными к военной службе.
Среди них:
- клинически излеченный туберкулез
- бессимптомное течение ВИЧ
- нарушение свертывания крови; заболевания эндокринной системы с незначительными функциональными нарушениями;
- легкие, кратковременные, болезненные проявления психических расстройств;
- медленные прогрессирующие заболевания центральной нервной системы и т.д.
Ранее мы писали, что правозащитники дали несколько советов студентам, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить отсрочку от мобилизации.
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