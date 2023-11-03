Мобілізація в Україні — як діяти чоловікам, яких призвали до ЗСУ з хворобами

Український військовослужбовець на фронті. Фото: Дмитро Смольєнко

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. В ході цього процесу до ЗСУ призивають осіб, які є придатними до військової служби за станом здоров'я. Висновок про це надає виключно військово-лікарська комісія. Водночас трапляються випадки, коли помилково мобілізують тих, хто має законне відстрочення через наявні хвороби.

Як діяти українцям у такій ситуації, чи можна оскаржити рішення ВЛК та звільнитися з військової служби, розповіла юристка Анастасія Цибулько у коментарі РБК-Україна.

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Що робити, якщо мобілізували хворого

Військова медкомісія немає права визнавати придатним чоловіка, який має одну з хвороб, визначених Наказом № 402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Як пояснює правознавиця, якщо хвора особа була мобілізована, а її стан здоров'я згодом погіршився, вона має повне право на отримання звільнення з військової служби.

Щоб звільнитися, необхідно знову ж таки пройти військово-лікарську комісію, яка має підтвердити непридатність особи та відповідно, зняти її з військового обліку.

"Якщо хворого призвали до лав ЗСУ без врахування належних довідок про його хворобу або без проведення медичного огляду, то необхідно вимагати проведення нового огляду, щоб отримати можливість звільнитися із ЗСУ за станом здоров’я", — зазначає юристка.

Оскарження передбачає:

Подання рапорту безпосередньому командиру з обґрунтуванням наявних проблем зі здоров’ям; Отримання направлення на проходження ВЛК; Підготовка всіх медичних документів, які підтверджують наявні проблеми зі здоров’ям; Проходження ВЛК та отримання висновку; ВЛК надсилає висновок у військову частину, яка приймає рішення про звільнення за станом здоров’я.

Які потрібні документи для оскарження рішення ВЛК

Спеціалістка наголосила, що військовозобов'язаному слід в першу чергу підготувати папери, які будуть свідчити про необ’єктивність висновку ВЛК щодо стану здоров’я.

Такими можуть бути:

медичні довідки;

копії документів з історією хвороб;

висновки лікарів (державної лікарні) щодо наявності певних хвороб, які можуть суттєво вплинути на несення служби або взагалі на неможливість виконання своїх службових обов’язків.

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