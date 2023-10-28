Мобілізація у листопаді 2023 — кого з українців точно не заберуть до ЗСУ

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

Навіть під час дії загальної мобілізації, яка триває в Україні вже другий рік, є категорії чоловіків, які мають право на відстрочку від військової служби. Таких громадян не мають право призивати на військову службу. Вони можуть вступити до лав ЗСУ виключно за власним бажанням.

Це передбачено ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Розповідаємо, хто з чоловіків отримає право на відстрочку у листопаді 2023 року.

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Відповідно до встановлених норм у листопаді поточного року не можуть мобілізувати:

чоловіків від 18 до 25 років, які мають статус призовників;

народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівників органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони, Збройних Сил, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Бюро економічної безпеки, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони;

заброньованих на період мобілізації за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

багатодітних батьків;

батьків-одинаків;

непридатних за станом здоров'я;

тих, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

осіб з інвалідністю I-III груп;

громадян, хто нещодавно переніс операцію чи має значні деформації кісток;

осіб непридатних за віком (не досягли 18 років або старші 60 років);

осіб, які є опікунами осіб з інвалідністю/недієздатних осіб;

чоловіків та жінок, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією;

осіб, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та названих батьків;

осіб, які доглядають за рідними з тяжкими хворобами/інвалідністю I-II груп, та які потребують постійного догляду;

осіб, які відбувають покарання за тяжкі злочини або тих, хто вже його відбув;

чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони;

осіб, які втратили близьких родичів під час їхньої участі в АТО (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші);

учні та студенти, які здобувають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіти;

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Важливо: цей список не можна вважати вичерпним, адже він не охоплює всі категорії та особливості випадків тих, хто звільняється від мобілізації відповідно до ст. 23 вище згаданого закону.

Також додамо, що мобілізація в Україні триватиме до 15 листопада 2023 року. Воєнний стан український парламент продовжував уже вісім разів від початку повномасштабної війни.

Раніше ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних українців може отримати відстрочку за сімейними обставинами.

Нагадаємо, ми писали, кого точно мобілізуватимуть з 1 листопада на військову службу.

Також ми розповідали, чи призиватимуть до лав ЗСУ багатодітних батьків 2023 року.