Мобілізація багатодітних батьків 2023 — що обов'язково треба знати українцям

Батько обіймає трьох дітей. Фото: depositphotos.com

Навіть під час воєнного стану та загальної мобілізації українським законодавством передбачено категорії військовозобов'язаних громадян, які мають право на відстрочку від військової служби. Зокрема, до них відносяться заброньовані особи, особи з важкими хронічними захворюваннями, студенти, які навчаються на денній формі навчання тощо.

Як відбувається мобілізація багатодітних батьків та чи є якісь зміни 2023 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Що означає багатодітна родина

Для початку треба зʼясувати, що означає термін "багатодітна сімʼя"? Як зазначила адвокатка Віолета Монастирська в коментарі Факти ICTV, багатодітною родиною в Україні вважається подружжя, яке перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей.

Також родина вважається багатодітною, якщо трьох та більше дітей виховує батько-одинак/мати-одиначка.

Крім того, відповідно до ст. 1 ЗУ "Про охорону дитинства", до складу багатодітної сім’ї також входять діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, — до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Що треба знати про мобілізацію багатодітних батьків 2023 року

За словами Монастирської, відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Серед осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

При цьому слід пам'ятати, що такі громадяни мають право піти на військову службу за власним бажанням. Потрапити до лав ЗСУ вони зможуть, якщо ВЛК визнають їх придатними або частково придатними.

Що ж стосується змін 2023 року, то адвокатка підкреслила, що жодні зміни щодо мобілізації багатодітних батьків до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не вносилися.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

Які документи підтверджують статус багатодітного батька

Один з головних документів, який підтверджує статус багатодітної родини/багатодітного батька — відповідне посвідчення.

Отже, для відстрочки необхідно надати документи, що підтверджують факт утримання:

свідоцтво про народження дітей, де особа вказана батьком;

посвідчення багатодітної сім’ї, де вказано, що особа є батьком трьох або більше дітей;

довідка про місце проживання дітей разом з вами;

свідоцтво про шлюб.

Раніше ми повідомляли, чи дає право на відстрочку ще ненароджена третя дитина.

Нагадаємо, ми писали, хто може отримати відстрочку за сімейними обставинами.

Також ми розповідали, на скільки можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні.